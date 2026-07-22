الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تنمية متكاملة

تنمية متكاملة
23 يوليو 2026 00:01

يوفر مشروع «مرسى السعديات» بنية تحتية متكاملة ومرافق نوعية تعزِّز مكانة أبوظبي، بقيمة تطويرية تبلغ 100 مليار درهم، في خطوة نوعية تدعم مسيرة التنمية العمرانية، كما يعكس رؤية تجمع بين الحداثة والتراث، من خلال أكبر مرسى في أبوظبي، إلى جانب تطوير وجهة متكاملة ترتبط بالمشهدين الثقافي والبحري للإمارة، وترسخ مكانتها وجهة رائدة في السياحة الترفيهية.
كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية الاستثمار في تطوير بنية تحتية تواكب تطلعات المستقبل، وتعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وتوفر بيئة مجتمعية تلبي أرقى معايير الجودة، وترسخ مكانتها نموذجاً تنموياً يجمع بين جودة الحياة والتنافسية الاقتصادية والاستدامة.
يجسِّد المشروع مرحلة جديدة في تطوير جزيرة السعديات، من خلال تعزيز تكاملها العمراني، وربطها بشبكات نقل وبنية تحتية متقدمة، مما يدعم مسيرة التطوير وفق رؤية تركز على الارتقاء بالمشهد العمراني، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية تجمع بين التنمية والهوية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: حرية الملاحة بالممرات الدولية حق يكفله القانون الدولي
«الموارد البشرية»: 6 حالات لا يستحق بموجبها العامل التعويض عن إصابة العمل
مرسى السعديات
أبوظبي
الإمارات
جزيرة السعديات
التنمية العمرانية
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
البنية التحتية
افتتاحية الاتحاد
السياحة الترفيهية
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: قصف منشآت مدنية إيرانية مقابل كل هجوم في «هرمز»
23 يوليو 2026
نواف سلام يضع العلم اللبناني في شارع متضرر بقرية زوطر الغربية الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: حشد الجهود لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب
23 يوليو 2026
سفينتان في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البنك الدولي»: تصاعد حرب إيران يقلص النمو العالمي
23 يوليو 2026
أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا رهن بفاعلية المؤسسات
23 يوليو 2026
بيت هيغسيث
الأخبار العالمية
«البنتاغون»: 37.5 مليار دولار تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران
23 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©