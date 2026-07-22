تنمية متكاملة

يوفر مشروع «مرسى السعديات» بنية تحتية متكاملة ومرافق نوعية تعزِّز مكانة أبوظبي، بقيمة تطويرية تبلغ 100 مليار درهم، في خطوة نوعية تدعم مسيرة التنمية العمرانية، كما يعكس رؤية تجمع بين الحداثة والتراث، من خلال أكبر مرسى في أبوظبي، إلى جانب تطوير وجهة متكاملة ترتبط بالمشهدين الثقافي والبحري للإمارة، وترسخ مكانتها وجهة رائدة في السياحة الترفيهية.

كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية الاستثمار في تطوير بنية تحتية تواكب تطلعات المستقبل، وتعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وتوفر بيئة مجتمعية تلبي أرقى معايير الجودة، وترسخ مكانتها نموذجاً تنموياً يجمع بين جودة الحياة والتنافسية الاقتصادية والاستدامة.

يجسِّد المشروع مرحلة جديدة في تطوير جزيرة السعديات، من خلال تعزيز تكاملها العمراني، وربطها بشبكات نقل وبنية تحتية متقدمة، مما يدعم مسيرة التطوير وفق رؤية تركز على الارتقاء بالمشهد العمراني، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية تجمع بين التنمية والهوية.