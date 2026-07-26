غالية عيسى: القصيدة رحلة بحث عن معنى التجربة

محمد عبدالسميع (أبوظبي)

تقدّم تجربة الشاعرة والأكاديمية الدكتورة غالية عيسى نموذجاً يجمع بين البحث العلمي والإبداع الأدبي، وتطرح أسئلة حول العلاقة بين الدراسة الأكاديمية والكتابة الشعرية، وكيف ينعكس هذا التداخل على التجربة الإبداعية. ويبرز هذا التوازن في مسيرتها التي تُوّجت بالفوز بجائزة «سرد الذهب» في دورتها الثالثة، حيث جمعت بين الدراسات الأكاديمية المتخصصة، وإصدار دواوين شعرية.

وأكدت أن الشعر لا يُكتب بالعقل وحده، بل يحتاج إلى مساحة من الحرية والإنصات للحياة بتفاصيلها، مشيرة إلى أن المعرفة الحقيقية تبدأ من السؤال لا من الإجابة، وهو ما يجعل البحث الأكاديمي والشعر يلتقيان في خدمة الإنسان.\

وأوضحت أن القصيدة لا تكتفي بتسجيل التجربة أو توثيق المشاعر، بل رحلة بحث عن المعنى الكامن وراء التجربة، وأضافت أن الوجع والحنين يتحولان في الشعر إلى أسئلة ورؤى تكشف أبعاداً أعمق عن الإنسان وعلاقته بالحياة والذاكرة والزمن، بما يساعده على فهم ذاته بصورة أكثر عمقاً.

وأشارت إلى أن الحفاظ على خصوصية التجربة الشعرية يبدأ من المحافظة على مساحة داخلية للتأمل والإنصات للذات، مع التفاعل مع تحولات الواقع من منظور الشاعر الخاص، لا من منطلق مسايرة ما هو رائج.