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موقف ثابت

موقف ثابت
2 أغسطس 2026 00:15

يعكس ترحيب دولة الإمارات بالاتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة موقفاً ثابتاً يقوم على دعم كل خطوة تسهم في إنهاء الصراع، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام.
ويؤكد هذا الموقف أهمية الجهود الدولية والإقليمية التي قادت إلى الاتفاق، وفي مقدمتها الدور الذي اضطلع به فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب مساعي قطر ومصر وتركيا، والتي أسهمت في تيسير التفاهمات بين الأطراف.
تتطلع الإمارات إلى إسهام الاتفاق في إنهاء معاناة المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكلٍ عاجلٍ ومكثف، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار، وتمهيد الطريق أمام تسوية سياسية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

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