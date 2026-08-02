«الصحة العالمية»: «إيبولا» يخرج عن السيطرة في الكونغو

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج السيطرة، مع استمرار تدهور الوضع الوبائي وتزايد خطر انتقال العدوى إلى الدول المجاورة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن التفشي الحالي هو الأكبر في تاريخ البلاد، بعد تسجيل 567 إصابة جديدة و296 وفاة خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل أسبوعي منذ بدء التفشي، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3605 حالات، بينها 1587 وفاة، فيما تعافى 651 شخصا.

وأرجعت المنظمة ارتفاع الإصابات إلى اتساع انتشار الفيروس وتحسن عمليات الترصد والفحوصات، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة لا تتمكن من متابعة سوى 80% من مخالطي المصابين، وهي نسبة لا تكفي للسيطرة على التفشي.

وأضافت أن جهود المكافحة تواجه تحديات أمنية وإنسانية، أبرزها النزاعات المسلحة والنزوح وصعوبة وصول بعض المصابين إلى مراكز العلاج، ما يرجح أن يكون العدد الفعلي للإصابات أعلى من المعلن.