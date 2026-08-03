انحسار حرائق الغابات في إسبانيا

انحسرت حرائق الغابات في إسبانيا، وأصبح الوضع أكثر استقرارا، ولم تعد هناك حاجة إلى دعم خارجي. بحسب ما أوضحت السلطات الإسبانية.

وبذلك تكون مهمة أفراد قوات الإطفاء من ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية في مكافحة حرائق الغابات شمال غرب إسبانيا، قد انتهت بعد يوم ونصف اليوم فقط من بدء عمليات الإطفاء.

وقال فرانك فرينزر من إدارة الإطفاء في مدينة بون إن القرار اتخذ مساء أمس الأحد.

وكان أفراد قوات الإطفاء من ولاية شمال الراين-ويستفاليا قد وصلوا إلى موقع المهمة في إقليم "قشتالة وليون" الإسباني أول أمس السبت، بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام بقافلة ضمت 21 مركبة. وكانت السلطات الإسبانية قد طلبت إرسال ما يعرف بـ"وحدة حرائق الغابات" في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال فرينزر إن الوحدة الألمانية بدأت العمل فور وصولها، وساعدت طوال يوم السبت في إخماد آخر ألسنة اللهب الناجمة عن الحريق الكبير.

وضمت الوحدة 56 فردا من قوات الإطفاء المحترفين والمتطوعين من مدن بون ودوسلدورف وليفركوزن وكونيجسفينتر وراتينجن، إضافة إلى عدد من أفراد فرق الإطفاء من ولاية سكسونيا السفلى.



