طقس غائم جزئياً مع أمطار متوقعة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق الداخلية والشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والمد الثاني 04:26، والجزر الأول عند الساعة 10:04 والجزر الثاني عند الساعة 22:47.

في بحر عمان، الموج خفيف أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 12:52 والمد الثاني 02:09، والجزر الأول عند الساعة 19:44، والجزر الثاني عند الساعة 07:12.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 33 75 20

دبي 45 32 70 20

الشارقة 46 31 70 20

عجمان 42 32 70 20

أم القيوين 45 29 75 20

رأس الخيمة 45 30 75 25

الفجيرة 37 32 80 40

العـين 46 34 50 15

ليوا 48 31 50 10

الرويس 46 35 75 15

السلع 46 33 75 15

دلـمـا 42 34 75 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 32 80 45

أبو موسى 38 33 80 45.