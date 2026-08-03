

أبوظبي (الاتحاد)

واصل نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، تألقهم في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، حيث أضافوا 14 ميدالية جديدة إلى رصيد المنتخب، بواقع ذهبيتين وفضيتين و10 برونزيات، خلال منافسات فئة تحت 16 عاماً التي أقيمت، اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي. وبهذه الحصيلة، ارتفع رصيد المنتخب في البطولة إلى 39 ميدالية، ليواصل المنتخب الانطلاقة القوية التي حقق 25 ميدالية في اليومين الأول والثاني، بواقع 12 ميدالية في كأس العالم لفئة تحت 14 عاماً، و13 ميدالية في بطولة العالم لفئة تحت 21 عاماً. ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

14 ميدالية جديدة للإمارات في «مونديال» الجوجيتسو

توج بالميداليتين الذهبيتين كل من سيف خالد في وزن تحت 52 كجم، وفهد الظاهري في وزن تحت 62 كجم. فيما أحرز الفضيتين كل من غياهيب الراشدي في وزن تحت 36 كجم، وسعيد القبيسي في وزن تحت 52 كجم. وحصل على الميداليات البرونزية كل من فاطمة آل علي في وزن تحت 36 كجم، ومثايل الحمادي في وزن تحت 40 كجم، ومريم محمد في وزن تحت 52 كجم، وعمر البلوشي في وزن تحت 40 كجم، وسعود البلوشي في وزن تحت 44 كجم، وأحمد الكتبي في وزن تحت 48 كجم، وأحمد سهيل أحمد في وزن تحت 56 كجم، وسعيد المحيربي في وزن تحت 62 كجم، ومايد الشامسي في وزن تحت 69 كجم، وآية البلوشي وزن تحت 57 كجم. وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة نزالات فئة تحت 18 عاماً، حيث يتطلع لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني إلى البناء على نتائج الأيام الثلاثة الأولى، وإضافة مزيد من الميداليات إلى رصيد المنتخب.

14 ميدالية جديدة للإمارات في «مونديال» الجوجيتسو

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النتائج التي حققها لاعبو ولاعبات فئة تحت 16 عاماً تحمل دلالات تتجاوز حصيلة الميداليات، إذ تعكس متانة قاعدة المواهب الوطنية وفاعلية المسار المتكامل لإعداد اللاعبين، وتأهيلهم للمنافسة بثقة في أكبر المحافل الرياضية. وقال: «تمثل فئة تحت 16 عاماً إحدى الركائز الأساسية لمستقبل المنتخب الوطني، وما قدمه اللاعبون اليوم من نضج وانضباط وجرأة في النزالات يمنحنا ثقة كبيرة بالجيل المقبل». وأضاف: «كل منصة تتويج يصل إليها لاعبونا هي حصيلة مسار طويل يبدأ باكتشاف الموهبة، ويمتد عبر التدريب والإعداد والمنافسة، بدعم قيادتنا الرشيدة وتكامل جهود الاتحاد والأندية والأكاديميات والأجهزة الفنية والأسر. ونثق بأن الخبرات التي يكتسبها اللاعبون في هذه البطولة ستشكل رصيداً مهماً لمسيرتهم، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة إنجازات الجوجيتسو الإماراتية».