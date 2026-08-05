رسالة إنسانية

افتتاح المرحلة الأولى من جناح «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد» في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية، يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل، ودعم قدرة المستشفى على مواصلة رسالته الإنسانية والطبية.

المشروع الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، تقديراً لمسيرة سموها الإنسانية الرائدة، وإسهاماتها المتواصلة في دعم المرأة والأسرة، وما تجسِّده من قيم العطاء والرعاية الإنسانية، يعكس النهج الإنساني الراسخ للدولة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

حرص الإمارات دائم على دعم الأشقاء الفلسطينيين والقطاعات المجتمعية المختلفة، لا سيما القطاع الصحي، ومن خلال وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تواصل الدولة تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تهدف إلى تمكين العاملين في المؤسسات الصحية الفلسطينية من أداء مسؤولياتهم الإنسانية، وتعزيز قدراتهم في تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.