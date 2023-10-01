

سائق دراجة هوائية يختبر إحدى الأنواع الإلكترونية أثناء معرض التنقل الذي انطلق بمدينة ميونيخ الألمانية الشهر الماضي. المعرض كان فرصة لعرض الجديد في 2023. قفزت مبيعات الدراجات الإلكترونية في ألمانيا، حيث يتبنى السائقون والموردون وحتى صانعي السيارات رؤية جديدة لمستقبل النقل. وتشير ميليسا إيزي مراسلة «نيويورك تايمز» في العاصمة الألمانية برلين، إلى أن مبيعات الدراجات الهوائية في ألمانيا بلغت مستوى قياسياً بلغ 7.36 مليار يورو (7.8 مليار دولار) في عام 2022، حيث تمثل الدراجات الإلكترونية ما يقرب من نصف المبيعات، وفقًا لجمعية صناعة الدراجات الألمانية. ومن المتوقع أن يشتري الألمان هذا العام، ولأول مرة، المزيد من الدراجات الإلكترونية مقارنة بالنماذج التقليدية. تعد الدراجات والدراجات البخارية الكهربائية العمود الفقري لما يعرف بالتنقل الصغير، والذي يُنظر إليه على أنه ضروري لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل والمساعدة في تخفيف التلوث والازدحام في المدن الأوروبية. وثمة توقعات مفادها أن الدراجات الإلكترونية ستكون محفزاً للنمو السنوي المتوقع بنسبة 4.6 في المائة بسوق الدراجات الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة، حيث يقوم المزيد من الناس بتعديل أنماط حياتهم لخفض الانبعاثات. الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»