«أديبك 2023».. ملتقى كبير وريادة عالمية
تواصل دولة الإمارات تنظيم واستضافة الفعاليات المتخصصة بقطاع الطاقة، محققة ريادة عالمية في هذا المجال، الذي تركز فيه على قضايا الحفاظ على البيئة والمناخ، والاستخدام الأمثل للموارد، بما من شأنه تقليل الضرر البيئي والبصمة الكربونية، إلى جانب بحث وتطوير المشاريع الرائدة في مجال الطاقة.
ومن أبرز هذه الفعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2023» الملتقى الأكبر من نوعه لقطاع الطاقة على مستوى العالم، والذي تستضيفه شركة أدنوك، وتنطلق فعالياته اليوم لتستمر إلى 5 أكتوبر الجاري تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 160000 مشارك من المختصين في قطاع الطاقة من 160 دولة من حول العالم، للمشاركة في مساعي إزالة الكربون من قطاع الطاقة، وعقد الشراكات لتطوير وبناء أنظمة الطاقة.
ومن المرتقب أيضاً أن يلتقي خلال «أديبك 2023» أكثر من 40 وزيراً و120 قيادياً ومسؤولاً تنفيذياً في قطاع الطاقة من حول العالم في العاصمة أبوظبي للمشاركة في هذا الحدث الدولي من أجل تبادل وجهات النظر حول أهم الاستراتيجيات والحلول المبتكرة المطلوبة لتسريع وتيرة خفض انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة، وذلك خلال سلسلة من الجلسات الحوارية الوزارية، التي تتمحور حول المسائل الجيوسياسية، والاقتصادية المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون ومستقبل الطاقة.
وقد صرحت المهندسة طيبة الهاشمي، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» والمدير التنفيذي لشركة أدنوك البحرية «إنه من المتوقع أن يزداد التعداد السكاني العالمي بواقع نصف مليار شخص بحلول عام 2030، مما سيعزز الحاجة إلى الطاقة عاماً بعد عام. وفي الوقت نفسه، يتطلب التحدي العالمي المتمثل في التغير المناخي إيجاد حلول عاجلة لإحداث تغيير جذري يساهم في القضاء على الانبعاثات.
كل حكومة وكل قطاع وكل مؤسسة وكل فرد قادر على لعب دور هام لتسريع وتيرة إزالة الكربون، وفي الوقت نفسه، حماية استقرار إمدادات الطاقة وضمان مشاركة الجميع».
ومن المقرر أيضاً أن يشهد «أديبك» عشرة مؤتمرات استراتيجية وتقنية، تبحث التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، ومن ضمنها كيفية تخفيض انبعاثات الميثان بحلول عام 2030، والخفض التدريجي لانبعاثات الكربون لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وضمان أمن الطاقة واستمرار الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في جنوب العالم، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لكبح الانبعاثات، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد المناخي. ومن الفعاليات الجديدة التي يقدمها المعرض لهذا العام، «محادثات أديبك للطاقة»، التي من المقرر أن تضم 18 مقابلة هامة ومتعمقة، مع كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين في القطاع، وقادة الحكومات، وخبراء القطاع.
تؤكد استضافة أبوظبي لمعرض ومؤتمر «أديبك 2023»، الحدث الدولي الكبير، وما يتضمنه من فعاليات دولية تبحث عن كثب أهم تحديات المناخ والطاقة، على مدى اهتمام دولة الإمارات بقضايا المناخ والبيئة إلى جانب اهتمامها بمشاريع الطاقة، وعلى المرتبة الرفيعة والريادة العالمية التي حققتها دولة الإمارات في هذه المجالات.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.