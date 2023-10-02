عندما تطغى روح المحبة!

«نحلم ونحقق» هو شعار احتفالات السعوديين بعيدهم الوطني الـ93 الذي شاركت به دولة الإمارات، مستلهماً هذا الشعار صيغته من منطلق تحويل أحلام أبناء السعودية إلى مشاريع نهضة اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية تتجسد على أرض الواقع تحت مظلة رؤية 2030. وليس سراً أن سمو الأمير محمد بن سلمان - ولي العهد - هو الذي يقف وراء التطور الذي تشهده السعودية حالياً، خصوصاً وأنه عراب تلك الرؤية ومهندسها على حد وصف وسائل الإعلام العالمية. فتوجيهات ولي العهد سبب أساسي في التغير الذي تشهده بلاده، وفي تسريع نمو مشاريعها في مختلف المجالات، الأمر الذي يسهم في تعزيز حضور المملكة عالمياً وتحسين جودة حياة مواطنيها. الاحتفال الذي يصادف يوم 23 من سبتمبر من كل عام يؤرخ لليوم، الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عن توحيد البلاد، وكانت جهوده مستمرة على مدار 3 عقود لنقل المنطقة التي كانت تعاني فراغاً سياسياً وفوضى إلى مرحلة جديدة سِمَتُها الوحدة والاستقرار والنماء، إلى أن أصبحت السعودية بما تمثل من قوة روحية للمسلمين، نموذج رقي واستقرار، وعنوان اعتدال ونبذ للتطرف. العلاقات التي تربط الإمارات بالمملكة العربية السعودية علاقات متميزة ووثيقة تدعم وتعزز التعاون بينهما في مختلف المجالات لصالح الشعبين. فعلى المستوى السياسي يتعاون البلدان في تنسيق السياسات الخارجية للتأثير في الشؤون الإقليمية والدولية، ويشاركان في جهود تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، كما يعملان على حل النزاعات وتعزيز العلاقات العربية والإسلامية. ثم إن الروابط التاريخية بين البلدين تشكل داعماً أساسياً وركيزة قوية للعلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيادة الاستقرار وديمومة التنمية والازدهار فيها على وجه الخصوص، والمنطقة بشكل عام. لا يمكن الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين من دون الإشارة للاقتصاد. ففي عام 2019 وقعت الإمارات مع السعودية 20 اتفاقية تضمنت 44 مشروعاً حيوياً، إلى درجة أن هذا التعاون الاقتصادي بينهما تحول إلى ما يشبه التنسيق الأقرب إلى الاندماج، وتبعاً لذلك تم تشكيل سبع لجان مشتركة لتنفيذ 21 محوراً حيوياً للتكامل، فضلاً عن التوافق التام في السياسات النفطية إنتاجاً وتسويقاً لأكبر اقتصادين عربيين. واليوم يتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 37.4 مليار دولار (نحو 137.5 مليار درهم) وهو الرقم الذي تم الإعلان عنه في العام الماضي 2022، كما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25% من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة التصدير ما بين الإمارات والسعودية ما نسبته 75% لنفس الفترة. أما خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية. إن العلاقات الإماراتية-السعودية في الماضي والحاضر والمستقبل لا شك إنها استراتيجية ومهمة لكلا البلدين وشعبيهما، خصوصاً وأن تطلعاتهما كحكومتين وشعبين تصوغها رؤى تنموية تهدف إلى توفير جميع سبل الاستقرار والتنمية والرخاء، إلى صناعة مستقبل مميز للأجيال القادمة، بما يستند على ما يعكس توافق النسيج الثقافي-الاجتماعي والتاريخ والأهداف والطموحات والرؤى المشتركة لكل من الإمارات والسعودية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العلاقات الثنائية بين الدولتين ومنذ عام 1971 أخذت مساراً مختلفاً، أي منذ أن تأسست دولة الاتحاد، ثم تطورت العلاقات بينهما تباعاً، وازدادت قوة وعمقاً. والثابت أن بين هاتين الدولتين الكثير من المشتركات، وعلى رأسها العلاقات التي تجمع بين الشعبين اللذين تؤالف بينهما وحدة مسار ومصير، صهرتها التجارب والتحديات التي مرت على منطقة الخليج بصفة عامة، والإمارات والسعودية بصفة خاصة، وهي علاقات أقل ما يقال عنها إن روح المحبة فيها تطغى على أي شيء آخر.

