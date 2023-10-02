مقبرة الأطفال المهاجرين

أضحى البحر المتوسط مقبرة للأطفال بعد ازدياد عدد المفقودين منهم وهم يحاولون الهجرة على متن قوارب صغيرة من جنوب المتوسط إلى شماله، كما ازداد عدد المهاجرين المفقودين أو مَن قضوا نحبهم في البحر الأبيض المتوسط ثلاث مرات خلال الفترة الواقعة بين شهري يونيو وأغسطس من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وذلك حسب ما أعلنت عنه منذ أيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في مؤتمر صحافي في روما. وقد بلغ عددُ مَن قضوا غرقاً هذا العام 990 شخصاً من بينهم أطفال، حيث قالت المنظمة إنه قد توفي ما لا يقل عن 289 طفلاً خلال محاولات رامية إلى عبور البحر منذ بداية العام الجاري. وأوضحت منظمة «اليونيسف» أن 11600 «قاصراً غير مصحوبين» حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين يناير وسبتمبر من العام الجاري وذلك باستخدام مراكب صغيرة، أي بزيادة نسبتها 60 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إنها للأسف الشديد حصيلة مأساوية للأطفال الذين يقضون نحبهم وهم يفرون من مناطق الفقر والحروب وبسبب نظام هجرة غير متوازن. المكان الأصلي لهؤلاء الأطفال هو المدرسة لتعلم القراءة والكتابة، لكن للأسف تجدهم يأخذون قوارب الموت بحثاً عن عيش آمن وحياة كريمة في أوروبا، خاصة وأننا نعلم أنه في مناطق متعددة في إفريقيا يتم تجنيدهم على أيدي القوات المتحاربة أو الجماعات المسلحة ويتم فصلهم عن عائلاتهم ويؤخذون عنوةً من بيوتهم ويتعرضون في بعض الأحيان للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي ولأشكال أخرى من الاستغلال وانتهاك الكرامة الآدمية. وكل الأرقام التي تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الرسمية في أوروبا توحي بارتفاع مأساوي في عدد الوفيات بين المهاجرين غير الشرعيين، بمعنى أن المياه المتوسطية تشكل مقبرة حقيقية للأطفال وللمهاجرين القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط. كما أثارت صور وصول 8500 شخص إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، أي أكثر من إجمالي عدد سكانها، عاصفةً سياسيةً في إيطاليا ومن ثم في أوروبا ككل. لكن مما يزيد الطينَ بلةً أن هذه الدول غير متفقة على وضع سياسة موحدة في مجال الهجرة، رغم ما أثارته موجات الهجرة الأخيرة في اتجاه لامبيدوزا من مناقشات في بروكسيل، خاصة وأن ميثاق الهجرة ما زال موضع خلاف منذ أن قدّمته المفوضية الأوروبية في عام 2020. ومع ذلك، فكل دولة أوربية معنية بالهجرة تقوم بوضع حزمة من القوانين الداخلية لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا أو لطردهم من هناك، فإيطاليا تبنت قانوناً مطلع فبراير الماضي يقيّد عمل سفن الإنقاذ الإنسانية لمساعدة قوارب المهاجرين المتهالكة في المتوسط، وبدأت دول الاتحاد تستعمل طائراتٍ مسيّرةً وأجهزةَ مراقبة تحت مائية ورادارات ثلاثية الأبعاد وآلات استشعار لرفع مستوى الأمن على حدودها الخارجية.. لكن هذا كله يجعل المناطق الحدودية أكثر خطورةً على الأشخاص، كما يفاقم العنفَ ويمنح حرسَ الحدود سلطة كبيرة. *أكاديمي مغربي