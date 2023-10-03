الإمارات والتعاون الدولي للتصدي للتغيرات المناخية
تبذل دولة الإمارات جهودًا كبيرة في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، إذ اعتمدت «البرنامج الوطني للتكيف المناخي» الذي يأتي لتعزيز قدرة الدولة على الحد من التداعيات السلبية لهذه الظاهرة، واعتمدت الدولة كذلك عددًا من الاستراتيجيات الوطنية الأخرى مثل «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين» و«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر»، فضلًا عن إطلاقها «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» عام 2017، وتحديثها عام 2023، ليكون من بين أهدافها مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف حتى عام 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال الفترة نفسها، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة.
ولم يقف دورها عند هذا الحد، فقد لعبت الإمارات دورًا محوريًّا على الصعيد العالمي إذ كانت أول دولة في المنطقة تصادق على «اتفاق باريس» الرامي إلى الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو أقل بكثير من درجتين مئويتين، والذي يسعى من جهة أخرى إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لضمان حماية كوكب الأرض من التبِعات الكارثية الناجمة عن تغير المناخ. وعكَس دور الإمارات الإنساني الواضح في وقوفها إلى جانب العديد من الدول المتضررة بفعل الكوارث البيئية، إيمانَها الكبير بأهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لمثل هذه الأزمات. وفي هذا السياق جدّدت دولة الإمارات دعوتها للمجتمع الدولي لتعزيز العمل المشترك باتجاه تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول الأكثر تضررًا بفعل تلك الكوارث.
وأوضحت نوف عبدالله الظنحاني، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في بيان خلال الإحاطة غير الرسمية للجمعية العامة حول تعزيز الإغاثة الطارئة وإعادة الإصلاح والإعمار والوقاية عقِب الفيضانات المدمرة في باكستان، أن دولة الإمارات «قدّمت مساهمات إنسانية للشعب الباكستاني بلغت قيمتها أكثر من 76 مليون دولار أميركي في عام 2022، واستفاد منها أكثر من 6 ملايين شخص».
وأشار البيان إلى عزم الإمارات إطلاق منصة رقمية تسهم في تنسيق الاستجابة الإنسانية على نحو فاعل وعاجل، عبر إبلاغ المجتمع الدولي بالاحتياجات الإنسانية للدول المتضررة فور وقوع الكوارث الطبيعية فيها. وفي لفتةٍ إنسانية أخرى تعكس جهود الدولة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات المناخية، بلغَت كمية المساعدات الإغاثية لدعم ومساندة الشعب الليبي الشقيق للتخفيف من آثار وتداعيات «إعصار دانيال» التي قدّمتها الإمارات حتى الآن، 850 طنًّا من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية، إلى جانب مستلزمات للإسعافات الأولية، تمّ توزيعها على المتضررين في «درنة» الليبية. كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي لبّت النداء من أجل مساعدة المتضررين في هذه المدينة المنكوبة، حيث تواجدت فِرَق البحث والإنقاذ الإماراتية منذ اليوم الأول.
وتؤكد دولة الإمارات، مواصلة دورها العالمي في التصدي لظاهرة تغير المناخ من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 28» في نهاية العام الحالي، وهي بذلك تسعى لتحقيق التقدم في العمل المناخي، بإيجاد حلول مبتكرة، تسهم في الحد من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وبشكل خاص في الدول النامية، ومناقشة السبل التي تُمكّن هذه الدول من إيجاد سياسات استباقية لمواجهة هذه الكوارث بأقل خسائر ممكنة، لتحقيق التحول الكبير في نهج العمل المناخي في المستقبل. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.