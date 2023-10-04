بريطانيا..عندما تنتصر القهوة على الشاي!

يعد مبنى الشاي الذي يبلغ عمره 100 عام تقريباً في منطقة شورديتش بلندن رمزاً عاطفياً لواحدة من أكثر السلع احتراماً في بريطانيا، حيث لا يزال يتم تقديم الشاي هناك: في محطات القهوة في المكاتب التي تشغل المستودع السابق لشركة ليبتون الأسطورية، أو في المطاعم التي يصعب حجزها، مثل مطعمي «برات» و«لايل»، أو في الفرع المحلي لإمبراطورية «سوهو هاوس» الذي يحتل زاوية. بخلاف ذلك، الشاي هو مجرد الاسم الموجود على اللافتة الكبيرة الموجودة على السطح، ولم يعد مشروعاً مستمراً في مبنى الشاي. في الواقع، في حين أصبحت ليبتون لفترة وجيزة شركة متعددة الجنسيات، فقد تم الاستحواذ عليها على مراحل من قبل شركة «يونيليفر» بدءاً من قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة. وبحلول عام 2022، تمت إعادة تسميتها باسم «إيكاتيرا» وبيعها لشركة «سي في سي كابيتال بارتنرز». ولم تعد علامة ليبتون التجارية - التي سخر منها البريطانيون لعقود من الزمن بسبب جودتها الرديئة - متاحة على نطاق واسع في المملكة المتحدة. في الأسابيع القليلة الماضية، نشرت صحيفتا «التايمز» اللندنية و«نيويورك تايمز» الأميركية، مقالات حول كيف تخطت القهوة الشاي كحصة من الذوق البريطاني - وهو اكتشاف يكاد يكون مروعاً في بلد يتمتع بثقافة الشاي التي تحظى باحترام كبير مثل اليابان - وهذا يشرّف إمبراطوريات الشاي التي غيرت مجرى التاريخ. لقد ساعد الشاي، الذي كان باهظ الثمن بشكل لا يصدق، في إنقاذ بريطانيا مما يسمى بـ «جنون» المشروبات الكحولية في القرن الـ 18 من خلال التدخل «بفضل زيادة الواردات وانخفاض الأسعار»، ثم ساعدت ثقافة كاملة من أدوات تقديم الشاي باهظة الثمن الطبقة الوسطى الصاعدة على التعبير عن ازدهارها. وأصبح «الشاي» اسم الوجبة «أي ما يعادل ميريندا في إسبانيا». أما اليوم، فقد أصبحت استراحة الشاي هي استراحة القهوة، ويبدو أن الجلوس لاحتساء فنجان أو مكان لتناول شطائر الخيار أكثر شيوعاً بين السياح منه بين السكان الأصليين. كما باعت محال «السوبر ماركت» في المملكة المتحدة 533 مليون علبة من القهوة في العام المنتهي في مارس 2023. أما الشاي، فقد بلغ حجم مبيعاته 287 مليوناً فقط. وفي دراسة أخرى أجريت على 2400 بريطاني، كان 63% منهم يشربون القهوة بانتظام، 59% اختاروا الشاي. والحقيقة أن بريطانيا بدأت تخسر معركة الشاي منذ عدة أجيال. (الواقع أن السعر العالمي للشاي كان يتم تحديده بالجنيه الإسترليني حتى عام 1998، وعندما عُقد مزاد الشاي في لندن، آنذاك كان يتم إرسال ما يصل إلى ثلث الشاي في العالم للبيع لشركات الشاي، حيث دورته الأخيرة. ثم أصبح السوق لا مركزياً وتم تحديد الأسعار بالدولار الأميركي). ويرجع هذا التراجع إلى الجاذبية المتغطرسة لمزارع حبوب البن «بالإضافة إلى ستاربكس ونيسبريسو وكبسولات القهوة ذات الطابع الفني». وللحصول على المعلومات، تحدثت إلى أحد أكثر المدافعين المتحمسين عن الشاي الجيد: صديقتي هنريتا لوفيل، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، التي تدعم وتشتري وتوزع أوراق الشاي السائبة عالية الجودة في المملكة المتحدة وحول العالم. يعود الأمر إلى الحرب العالمية الثانية. تقول لوفيل: «يتوقع الناس اليوم أن يكون الشاي رخيصاً حقاً». وهذا لا يتفق مع ممارسات ما قبل الحرب. «اعتاد البريطانيون إنفاق نسبة من دخلهم على الشاي أكبر من إنفاقهم على الكحول. وكان الناس يشترون الشاي بالجودة التي يمكنهم تحمل تكلفتها من متاجر البقالة». لكن الحرب أجبرتهم على الترشيد. واعتقاداً منها أن السكان سيضطرون إلى الاستغناء عن الشاي (الذي كان لا بد من استيراده)، حصلت الحكومة على أرخص الشاي المتاح بموجب عقد ووزعته بطريقة متساوية على جميع السكان. كانت الحصة تبلغ 2 أوقية للشخص البالغ أسبوعياً، أو ما يعادل حوالي ثلاثة أكواب يومياً. لم تتغير الظروف كثيراً حقاً عندما انتهت الحرب: كانت بريطانيا ما بعد الإمبراطورية فقيرة، ولكنها ظلت تشعر بأن الشاي كان عاملاً مهماً في تحقيق المساواة في المجتمع. وهكذا استمر تقنينها حتى الخمسينيات من القرن العشرين. وهذا ما وضع سقفاً اجتماعياً لسعر الشاي. كان الناس يعرفون ما هو الشاي السيئ (ومن هنا كان بطء استيعاب استخدام أكياس الشاي عندما قدم ليبتون الاختراع الأميركي في الخمسينيات من القرن الماضي) لكنهم لم يكونوا مستعدين لدفع ثمن الشاي الأعلى سعراً ولكن الأفضل بمجرد انتهاء التقنين. اليوم، يتم استهلاك 97.5% من الشاي في بريطانيا من خلال أكياس الشاي، وفقاً لجمعية الشاي والمنقوعات في المملكة المتحدة. القهوة تسبق الشاي في المملكة المتحدة. والمشروبان بينهما أوجه تشابه قد تنذر بدورات مماثلة. يحتوي الشاي على مجموعة كبيرة من أصناف الأوراق مثل حبوب القهوة. كلاهما يتم تناوله بشكل جيد عادي أو مع الحليب (سواء كان مُحلى أم لا). مرت القهوة بمراحل من التوسع التجاري التي أتاحت لنا الحصول على المساحيق والأطعمة سريعة الذوبان قبل أن تصبح أكثر ديمقراطية مع افتتاح مقاهي ستاربكس ومن ثم أكثر تخفيفاً مع الصب اليدوي من شركة بلو بوتل. كانت أكياس الشاي بمثابة مقدمة لكبسولات القهوة. من ناحية أخرى، فإن المواد البلاستيكية والنانوبلاستيكية الموجودة في معظم المناطق السابقة تجعلها غير صديقة للبيئة، والألومنيوم الذي يُستخدم لمرة واحدة من هذا الأخير أقل ضرراً بكثير، لكن تأثيره البيئي لا يكاد يذكر إلا فيما يتعلق بالبصمة الكربونية الهائلة لإنتاج القهوة. أنا شخصياً أجد أن تحضير الشاي ذي الأوراق السائبة أسهل وأقل فوضى في عملية التنظيف من المخلفات التي تنتجها حبوب البن الفاخرة التي يتم طحنها قبل الاستخدام مباشرة والتي تعد رائجة للغاية في أيامنا هذه. ولكن قد يكون هذا بالنسبة لي أنا فقط. من يدري؟ قد تفقد القهوة ذات يوم أهميتها وقد يصبح جيل جديد من البريطانيين مهووسين بتذوق الشاي وسحر تلك الأواني الفخارية القديمة. ففي نهاية المطاف، لا يزال الشاي يمثل تجربة متألقة في آسيا، حيث بدأ كل شيء. هوارد تشوا إيوان * *كاتب متخصص في شؤون الثقافة والأعمال. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»