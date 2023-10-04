مكانة مركزية للمعلم في دولة الإمارات
تحتفل دول العالم في الخامس من أكتوبر كل عام بيوم المعلم العالمي، تقديراً لجهود المعلمين والمعلمات ودورهم المركزي في عملية التعليم، ويجري تنظيم الاحتفال بهذه المناسبة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين، وهي تمثل فرصة للاحتفال بالإنجازات، والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات من أجل تعزيز مهنة التدريس.
وتشارك دولة الإمارات دول العالم الاحتفاء بهذه المناسبة، إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يقوم به المعلم، وهي تحظى بأهمية خاصة في الإمارات بالنظر إلى أن التعليم يحتل أولوية متقدمة في أجندة الاهتمامات الوطنية للدولة، التي تراهن عليه بشكل أساسي لتحقيق طموحاتنا التنموية الكبرى، وفقاً لمئوية الإمارات 2071. وتحمل احتفالات هذا العام بيوم المعلم العالمي عنوان «المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نرغب فيه: ضرورة معالجة النقص في أعداد المعلمين على الصعيد العالمي»، لتأكيد تطوير الكفاءة النوعية للمعلمين، وضرورة توفير عددٍ كافٍ منهم للنهوض بالعملية التعليمية، في ضوء ما تعانيه كثير من دول العالم من نقص حادّ في أعداد المعلمين.
وفي الواقع، فإن دولة الإمارات تُولي المعلم أهمية استثنائية، حرصًا منها على إنشاء جيل واعٍ ومتعلّم، يكون قادرًا على الإسهام بشكل مبتكر في تطوير المجتمع وترسيخ نهضته، وتقوم الدولة بالاحتفال بيوم المعلم العالمي، سعيًّا منها إلى غرس قيمة المعلم في أذهان الطلبة والمجتمع، وإيمانًا منها بأن المعلم هو حجر الأساس الذي يرتكز عليه بناء أجيال المستقبل.
ويؤكِّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية دور المعلمين في بناء المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، حيث يقول سموه: «المعلم سيظل رمزاً للعطاء، وستظل مكانته كبيرة ومحفوظة في الذاكرة والنفوس. وسنظل ندعم المعلّم ونسانده بمختلف السُّبل بما يحقق أعلى درجات التميز في قدراته ومهاراته».
وترسخ جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلّم» التي انطلقت في 2017 برعاية ودعم صاحب السمو رئيس الدولة، قيم التميز المعرفي، كما أنها تعمل على غرس روح الإبداع والتفوق في نفوس المعلمين وتكريم المتميزين منهم، وتؤكد هذه الجائزة أن المعلم سيظل في صلب اهتمام القيادة الرشيدة، وضمن نظرتها الشاملة البعيدة المدى، لتحقيق ما نصبو إليه من تميز وتقدم في المستقبل.
ومما لا شك فيه أن اهتمام دولة الإمارات الكبير بالمعلم إنما يندرج ضمن اهتمامها الشامل بالتطوير المستمر لمنظومة التعليم، وثمة مؤشرات كثيرة مهمة في هذا السياق، منها تخصيص مبلغ 9.8 مليار درهم لبرامج التعليم العام والجامعي، أي ما نسبته 15.5% من الميزانية العامة لعام 2023، وهو ما يسهم في توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية تلبّي احتياجات المواطنين، وتعزز مسيرة الدولة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
إن دولة الإمارات التي يحظى فيها المعلم بتقدير خاص، تدرك أن المعلم هو الركن الراسخ والثابت في عملية التطوير المستمر للمنظومة التعليمية، وهي تعمل على تشجيع المجتمع على تقدير دور المعلم، وتوفير كل ما من شأنه تحسين جودة التعليم، من أجل تعزيز جهود بناء نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية، يلبّي احتياجات سوق العمل المستقبلية.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.