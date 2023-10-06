الانضمام إلى بريكس.. وتلاقي الأهداف

باستعراضنا لأهداف ومبادئ مجموعة بريكس وتحليلنا السريع لها يتضح بأنها تتطابق مع الكثير من تطلعات وأهداف دولة الإمارات في تحقيق الرفاهية والأمان الاقتصادي لشعبها ولبقية شعوب العالم ما جعلها تتحمس وتوافق على الانضمام إلى هذه المجموعة التي يتوقع منها العالم الشيء الكثير على الصعد الاقتصادية والتجارية والنقدية والمالية على المدى المنظور. وحقيقة أنه بالنسبة لدولة الإمارات ذاتها، وعلى الصعيد الداخلي توجد ثلاثة أهداف رئيسية للسياسة الاقتصادية هي بمثابة المحور الذي تدور حوله كافة سياساتها الاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي. تلك الأهداف هي: أولاً، مستوى عالي من الأداء للاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والاتحادي، ثانياً: مستوى يكون في ارتفاع وتزايد مستمر لمعيشة المواطنين والمقيمين على تراب هذا الوطن ورفاههم، وثالثاً، أن يتم تحقيق هذه الأهداف بوسائل وأساليب تتواءم مع تحقيق الأمن ومستوى الدخل الوفير والحرية للمواطنين والمقيمين في ظل القانون والأنظمة المعمول بها في البلاد. إن الدرجة التي يمكن بها إدراك هذه الأهداف في دولة الإمارات تعتمد على مقاييس ليست هينة تكمن في البيئة المحيطة بها - هي تعتمد على مستوى الحياة الاقتصادية ودرجة الأمن الشامل في العالم. هدفها في الأمن العالمي الشامل وكرهها للحروب يعتمدان بالطبع على أكثر من الاعتبارات الاقتصادية وحدها. الإمارات كدولة عربية مسلمة تحترم الروح الإنسانية والكينونة البشرية، وهي ضد جميع أشكال الحرب والعنف والإرهاب، وهي ضد كل ما هو مدمر للحرية والكرامة الإنسانية وللجوانب الخلاقة في الإنسان كمخلوق يتمتع بكامل حريته. انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس يوحي بأنها ارتأت بأنها تحتاج إلى أن تنظر في كافة جوانب الاحتمالات الممكنة كالاحتمالات السياسية والاستراتيجية والأمنية إلى جانب الاحتمالات الاقتصادية قبل الإقدام على الأفعال. وبهذا الشكل، فإنه من المدرك تماماً أن السياسات والقرارات الاقتصادية لدولة الإمارات التي تؤثر على شعوب أخرى أو تطالها هي سياسات وقرارات ستطال وتؤثر عليها هي ذاتها أيضاً، وربما قبل غيرها عن طريق تأثيرها الأمن الاقتصادي العالمي ولو بشكل غير مباشر. انضمام دولة الإمارات إلى عضوية مجموعة «بريكس» يأتي من زاوية التفاعل بين السياسة الاقتصادية والوضع الآمن للدولة من زاوية الانضمام إلى عضوية المجموعات والمنظمات والهيئات والتكتلات القائمة في عالم اليوم، وهذا في حد ذاته أمر مهم له تداعياته على الدولة وسياستها الخارجية ومواقفها من كافة الأطراف الفاعلة في عالم اليوم. ولأن دولة الإمارات مهتمة بالأنماط طويلة الأمد في سياستها الخارجية وعلاقتها الدولية بهدف الاستقرار والثبات في المواقف، فإن اهتماماً خاصاً يُعطى للعلاقات المستقبلية وللمواقف المستقبلية من كافة القضايا العالمية. لذلك، فإن دول كالولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة بها أو تلك التي تدور في فلكها واليابان من جانب وروسيا والصين والهند وعدد من دول العالم النامي له أهمية خاصة في سياسة الإمارات الخارجية. ويعود السبب في ذلك إلى أن الحجم الاقتصادي وحجم التبادل التجاري، ونطاق الارتباطات السياسية والاستراتيجية والأمنية بينها وبين منظومات من هذه الدول كبير جداً لا يمكن إغفاله. *كاتب إماراتي