«الوطني الاتحادي».. واستكمال المسيرة
استكملت بالأمس المسيرة الديمقراطية الجديدة في الدولة بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للعام 2023، بعد اكتمال عملية التصويت والانتخاب داخل وخارج الدولة، والتي امتدت على مدى أربعة أيام وانتهت مساء السبت 7 أكتوبر 2023، حيث تم إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الثامن عشر، والتي شهدت مشاركةً واسعةً من الناخبين في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.
وقد حرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على ضمان أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية. وسيبدأ الأعضاء الجدد، بعد استكمال تعيين الأعضاء من قبل حكام الإمارات، في تولي مهامهم ومسؤولياتهم المتصلة بنهضة وتطور الوطن وتنميته، والمساهمة بفاعلية في استكمال عملية البناء والتكامل الخاصة بمنظومته التشريعية والمؤسساتية والتنفيذية.
أثارت العملية الانتخابية حراكاً ملحوظاً في المجتمع الإماراتي، فالطريق نحو المجلس الوطني الاتحادي انتخاباً يتطلب ترسيخَ الوعي بالمشاركة السياسية من جميع أطراف العملية السياسية، رغم أن المشاركة السياسية لا تقتصر على العملية الانتخابية، ولا على صناديق الاقتراع، بل هي محصلة لعمليات متعددة الأبعاد تتضافر حلقاتها لترسيخ الثقافة الديمقراطية في الحكومة والمرافق العامة والمؤسسات التعليمية والأسرة.. أي في كافة مناحي الحياة الاجتماعية. وتؤسس المشاركةُ السياسية لعملية التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية.
وتتحقق فعالية المشاركة السياسية ومضمونها الديمقراطي في ظل وعي جماعي، لدى الشعب والقادة على حد سواء، بأن التعددية كمدخل التنمية الشاملة المستديمة مصلحة للوطن والمواطن. لقد شهد المجلس الوطني الاتحادي نقلة جديدةً منذ انطلاق برنامج التمكين السياسي عام 2006 لتفعيل المجلس الوطني من خلال نظامٍ انتخابي بصورة تدريجية وتعزيز صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، حيث كان الانتقال التدريجي من مرحلة التعيين الكامل إلى الانتخاب الجزئي انسجاماً مع دستور دولة الإمارات الذي أكد في ديباجته على ضرورة إعداد «شعب الاتحاد للحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان».
وتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2023 إحدى مراحل مسيرة التمكين السياسي، حيث شهدت هذه الانتخابات اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات نظاماً هجيناً للتصويت: نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب على مستوى دولة لإمارات ونظام التصويت عن بُعد، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يوجد فيه، سواء داخل الدولة أو خارجها، بوساطة التطبيقات الرقمية التي قررتها.
وهكذا فانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تمثل إحدى أهم مراحل تمكين المجلس انطلاقاً من برنامج التمكين السياسي.سيستكمل المجلس الوطني الاتحادي مسيرتَه التي بدأت في الثاني عشر من فبراير 1972، وسيمضي في ممارسة مهامه التشريعية والاستشارية والرقابية بالدولة، ويعمل من خلال تعاونه مع الحكومة على نقل ومناقشة كافة انشغالات وتطلعات شعب الإمارات واحتياجاته الأساسية، وترجمتها بشكل فاعل في عملية بناء الدولة وتطورها وتحقيق تنميتها المستدامة، ومناقشة وإقرار كافة التشريعات والقوانين، إضافة إلى تعزيز فاعلية مختلف أجهزة الدولة التنفيذية والخدماتية، والسعي لتحقيق الريادة الوطنية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والبشرية.
وتعكس أرقامُ المشاركة المتصاعدة الجهودَ الدؤوبةَ والمتضافرةَ للقيادة السياسية من أجل ترسيخ الوعي السياسي وتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار الوطني لبناء دولة قوية قادرة على الحفاظ على استمراريتها وثوابتها الوطنية، وقبل كل ذلك تلاحمها الداخلي في ظل تحولات دولية ومخاطر إقليمية.
*كاتبة إماراتية