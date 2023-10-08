

ميشيل فريسك، في الوسط، داخل مزرعته بمنطقة هولدنبرغ البلجيكية شرق بروكسل، نشاط مكثف أثناء جمع محصول الكمثرى، في مزرعة تنتج أيضاً التفاح. أوروبا تبحث عن طرق لتحقيق التوازن بين إمكانية الحد من آثار الطقس القاسي وفي الوقت نفسه إنتاج ما يكفي من الغذاء بأسعار معقولة. ويبدو أن هذه المزرعة الواقعة ضمن نطاق محمية «دودي بيمدي» الطبيعية، تقدم نموذجاً مبتكراً للعمل على تحقيق كلا الهدفين. على الرغم من أن المحمية كانت في البداية بمثابة مشروع لتعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة، إلا أنها أصبحت تلعب دوراً حاسماً في الحد من الفيضانات الكارثية على مدى قرون، التي ابتليت بها مدينة لوفين القريبة وسكانها البالغ عددهم 100 ألف نسمة تقريباً. واستنتج تقرير نشرته «نيويورك تايمز» أن الزراعة لعبت دوراً مهماً في الاتحاد الأوروبي منذ إنشائه، ويقدم الاتحاد للمزارعين إعانات بمليارات اليوروهات كل عام لضمان توفر الغذاء الرخيص لجميع الأوروبيين. ولكن في السنوات الأخيرة، وفي مواجهة عدد متزايد من الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ، بدأت الأولوية تتحول من إنتاج الغذاء إلى تبني سياسات بيئية طموحة، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الدفيئة، واستعادة المناطق الطبيعية والحد من استخدام المبيدات الحشرية. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)