التعليم الأخضر أولوية إماراتية راسخة

يعد التعليم أحد الآليات المهمة لمواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية التي تحظى باهتمام غير مسبوق خلال المرحلة الحالية، ومن هذا المنطلق، ثمة اهتمام كبير بضرورة تطوير النظم التعليمية، لتصبح أكثر ارتباطاً بقضايا البيئة والمناخ، ولتثقيف الأجيال المقبلة بشأن مستقبل كوكبهم، بما يسهم في تطوير دورهم في الحفاظ على البيئة والموارد، ومواجهة الممارسات السلبية المسببة للتغيرات المناخية، وهو ما يتضمنه مفهوم التعليم الأخضر.

وتؤكد دولة الإمارات، والتي استضافت خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 12 ديسمبر الجاري، النسخة الأخيرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28)، ريادتها المناخية والتعليمية من خلال أعطاء أولوية قصوى لقضايا التعليم الأخضر، لذا استضاف «مركز التعليم الأخضر-إرث من أرض زايد» في مدينة إكسبو دبي الاجتماع السنوي الأول للدول الأعضاء في شراكة التعليم الأخضر، بحضور معالي وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزراء ممثلين للدول الأعضاء، وبمشاركة من منظمات إقليمية ودولية وهيئات غير حكومية تهتم بهذه المبادرة النوعية.

وقد أفضى هذا الاجتماع إلى إصدار إعلان مشترك حول التعليم والتغير المناخي، يؤكد على أهمية استمرار الشراكة الدولية في مجالات التعليم الأخضر المستدام عبر استراتيجية مكونة من أربعة محاور أساسية: أولها، المدارس الخضراء الملتزمة بالمعايير البيئية وإعطاء أولوية للقضايا والمناقشات والأنشطة المناخية. وثانيها، المناهج الخضراء، أي تلك التي تستهدف رفع مستوى وعي التلاميذ خلال مراحل التعليم المختلفة بالقضايا البيئية. وثالثها، بناء القدرات الخضراء التي تهتم بتطوير مهارات ووعي مسؤولي العملية التعليمية بالقضايا البيئية على المستوي الوطني والإقليمي والدولي. ورابعها، البعد المرتبط بالمجتمعات الخضراء وذلك من خلال بناء وعي مجتمعي بأهمية قضايا المناخ في العملية التعليمية، وهو ما يحتاج لمجتمع يضع ضمن أولويته التحديات البيئية والمناخية.

وتستهدف تلك الاستراتيجية تحفيز العمل الطلابي والتعليمي للإسهام في الحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما تطلب أن تجدد الدولُ المشارِكةُ التعهدَ بتعزيز التعاون المشترك على المستوى الوطني والدولي، والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تخدم التطلع لنشر التعليم المناخي، بهدف بناء منظومة تعليمية تسهم في إعداد أجيال تتسم بالمرونة والجاهزية والوعي بشأن التطورات والتحديات المناخية، بما يخدم تطلعات دولة الإمارات لتكون لها الريادةُ في هذا الصدد.

وإنفاذاً لتلك التطلعات، تعهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بنقلة نوعية في جهود الدولة لبناء منظومة تعليمية صديقة للبيئة، وأكد أهمية تطوير آليات التمويل والشراكة بين المنظمات الوطنية والدولية للوصول للأهداف البيئية والمناخية، وبناء جيل قادر على التعاطي مع تبعات الأزمات المناخية التي باتت تهدد الوجود البشري.

ولتأكيد أهمية الشراكة المجتمعية، شهد الاجتماعُ مشاركةً نوعية من الشباب والطلاب من مراحل التعليم المختلفة، وجدد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على محورية الإعلان الصادر عن الاجتماع بوصفه انطلاقة جديدةً لشراكة في مجال ستلتزم الدولة أن تقدمه كنموذج يؤكد ريادتها الإقليمية والدولية، عن طريق إعطاء أولوية خاصة لدعم الاستراتيجيات والمقاربات اللازمة للتعاطي مع الأزمات المناخية.

وفي الواقع، فإن اتجاه دولة الإمارات لبناء تجربة راسخة في مجال التعليم الأخضر، لم يأت من فراع، فهناك إرث بيئي راسخ في العقل الجمعي الإماراتي، تنهل منه الأجيال المتعاقبة وتتوارثه عن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي طالما أكد على حيوية القضايا المناخية والبيئية، ودعا لإعطاء الأولوية للتحديات التي تشكل محدداتٍ لمستقبل الأجيال المقبلة، داعياً إلى الاهتمام بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية، وهو ما يجعل التعليم أحد أبرز مجالات الاهتمام المناخية في سياسات الإمارات التنموية والاجتماعية، حيث تعمل الدولة في الوقت نفسه بجهد دؤوب على ترسيخ هذا النهج في علاقاتها الإقليمية والدولية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية