الذكاء الاصطناعي.. الموجة القادمة

هل تؤشّر روبوتات الدردشة من قبيل «تشات جي بي تي» على بداية عصر جديد من الحضارة، أم أنها مجرد موضة أخرى عابرة، موجة تثير صخباً، وتستقطب دعاية مفرطة قبل أن يحين وقت تواريها؟ الواقع أنه من السابق لأوانه تقديم جواب جازم وحاسم على هذا السؤال، ولكن حينما نتراجع إلى الوراء قليلاً من أجل توسيع زاوية النظر وتأمل الصورة الكبيرة بدلاً من التركيز على التغييرات اليومية العادية، يتسنى لنا تمييز تيارات التغير التكنولوجي الكبيرة. فنجد أن «روبوتات الدردشة» ليست سوى تطبيق واحد من تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة، التي هي نفسها ليست سوى زاوية واحدة من زوايا الذكاء الاصطناعي المعاصر، وأن الذكاء الاصطناعي ما هو سوى الجزء البارز من الموجة التكنولوجية الهائلة التي بدأنا نعيشها للتو.

هذه «الموجة القادمة» هي موضوع -وعنوان - كتاب جديد من تأليف مصطفى سليمان (مع مايكل باسكر)، والذي يُعد أحد مؤسسي مختبر الذكاء الاصطناعي البارز «ديب مايند»، الذي استحوذت عليه «غوغل» في 2014.

سليمان ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً من عصر تكنولوجي أوسع، عصر مرتبط بالهندسة الوراثية، ولا سيما التحرير الجيني والبيولوجيا التركيبية. وضمن هذا العصر هناك أيضاً أنواع أخرى من التكنولوجيا التي من شأنها إحداث ثورة حقيقية وتغيير قواعد اللعبة مثل الحوسبة الكمومية وطاقة الاندماج. ويحاجج على نحو مقنع بأن أياً من هذه التكنولوجيات لا تتطوّر بمعزل عن غيرها، ذلك أنها تعمل بشكل مترابط ومتداخل، حيث إن التقدم في أحد المجالات يحفّز التقدم في غيره من المجالات الأخرى.

ويرى سليمان وجه شبه لافتاً في التكنولوجيات التي تشكّل موجته القادمة: أنها تنشر القوة، وذلك عبر تقليص تكاليف العمل بناءً على المعلومات. وهذا، في رأيه، ما يميّزها عن الموجة السابقة من التكنولوجيات المتعلقة بالإنترنت التي خفّضت تكاليف نشر المعلومات. ولئن كان العالم من الفوضى بحيث يصعب أن يتناسب مع تلخيصات بسيطة من هذا النوع، فإن المؤلف يشدد على ضرورة التركيز بشكل أقل على التكنولوجيات التي توجد داخل موجة من الموجات، والتركيز أكثر على ما تمكّن هذه التكنولوجيات الناس من فعله.

ويسوق سليمان هنا حججاً قوية ومقنعة تؤكد أنه من الممكن أن تحقق البشرية تقدماً هائلاً في ظل ما سيأتي، ولكنه يحاجج في الوقت نفسه بأن هذه الموجة من شأنها أن تلحق بنا أضراراً بالغة إذا لم نعمل بجدية أكبر على توجيهها. ذلك أن هناك الكثير مما يمكن أن ينحو منحى خاطئاً ،ويحدث على نحو مخالفٍ لما يراد له من قبيل استخدام بعض الأدوات القوية كسلاح أو بعض الحوادث المؤسفة ذات حجم غير مسبوق.

ولئن كانت النبوءات الخيالية التي تتنبأ بنهاية العالم قد باتت مصدر انشغال شائعاً في بعض دوائر قطاع التكنولوجيا، فإن الكتاب يقدّم تحليلاً رصيناً مدعوماً بالحجج. وبعيداً عن القائمة الهوليودية المألوفة لقصص استحواذ روبوتات على الحياة البشرية، يجد القارئ بين دفتي هذا الكتاب نقاشات هادئة ورزينة تُبرز السياقين الاجتماعي السياسي، والاجتماعي الاقتصادي اللذين تتطور فيهما التكنولوجيا.

سليمان يبتعد أيضاً عن الموقف الشائع في قطاع التكنولوجيا، ويتوسّل بدروس التاريخ لمساعدتنا على اكتناه الحاضر والاستعداد للمستقبل. ولهذا الغرض، نُسجت بشكل جذّاب عبر صفحات كتابه نبذٌ تاريخية عن التقدم التكنولوجي، من الثورة الصناعية إلى محرك الاحتراق إلى أيام الإنترنت الأولى. ومثلما تُظهر هذه الأمثلة، فإن الموجات التكنولوجية لا تكاد تتوقف – وما ينبغي لها أن تتوقف، في الواقع، لأن الركود التكنولوجي ليس هو الحل. وكما كتب سليمان، فإن «الحضارة الحديثة تحرّر شيكات لا يستطيع صرفها إلا التطور التكنولوجي المستمر».

إلى ذلك، يُدرج سليمان ضمن كتابه نقاشاً رصيناً حول الخطوات الملموسة والعملية التي يمكننا اتخاذها. وفي هذا الصدد، يرفض المؤلف بشدة الليبرالية المفرطة التي يتبناها بعض عمالقة التكنولوجيا مثل بيتر ثيل (المدير السابق لـ«باي بال») داعياً إلى التقنين القوي والتعاون الدولي، لكنه يقرّ بقصر النظر الذي يميّز الحكومات الحديثة والطرق الكثيرة التي يفشل بها التقنين. أما في ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية، فهو لا يذهب إلى الحد الذي تذهب إليه بعض القراءات النقدية اللاذعة للأسس الرأسمالية للذكاء الاصطناعي، لكنه يذهب إلى أبعد بكثير مما يذهب إليه معظم العاملين في قطاع التكنولوجيا حينما يناقش دور الحوافز المالية في تشجيع المخاطرات الكبيرة. كما يقدّم بعض الأفكار المثيرة للاهتمام بخصوص السياسة الضريبية، وإعادة هيكلة الشركات التي تستحق مزيداً من الاهتمام.

بيد أن سليمان لا يسلم من الوقوع في بعض الفخاخ الشائعة والمألوفة بين قادة قطاع التكنولوجيا من قبيل: النظر إلى التقدّم المتسارع على أنه شيء من المسلّمات، والحال أنه ليس كذلك، والتقليل من شأن التكلفة البشرية لإنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على جهوده الخاصة لدق ناقوس الخطر بشأن الذكاء الاصطناعي مع إغفال الإشارة إلى العديد من الأشخاص الآخرين الذين فعلوا ذلك لسنوات.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إن كان «تشات جي بي تي» سيكون محورياً في الموجة القادمة، أم أنه لن يعدو أن يكون حطاماً جرفته التكنولوجيا المهمة حقاً إلى الشاطئ، غير أنه عوضاً عن التركيز على التطبيقات التي ستصمد أمام اختبار الزمن وأي الشركات الناشئة ستنجح، ربما يجدر بنا التطلع إلى الأمام من أجل استشراف ما هو قادم بسرعة وإدراك أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها استعداداً لذلك. ولهذا الغرض، يمكن القول إن سليمان يضع دليلاً قيّماً بين يدي القارئ.

محمد وقيف

الكتاب: الموجة القادمة.. التكنولوجيا، والقوة، ومعضلة القرن الحادي والعشرين الأكبر

الكاتب: مصطفى سليمان

الناشر: كراون

تاريخ النشر: سبتمبر 2023

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنسينج آند سيندكيشن»