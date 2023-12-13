الجغرافيا ومحددات القوة الوطنية

يرى العديد من مفكري ومرجعيات مدارس العلوم السياسية أن من العناصر الملموسة للقوة الوطنية: الجغرافيا والمواد الخام والموارد الطبيعية والسكان والتكنولوجيا، ومخرجات العلوم التجريبية والمال والاقتصاد والصناعة والقدرة النوعية الإنتاجية، والإمكانات والموارد العسكرية والاستخباراتية ومنظومة الحكم، في حين أنه من العناصر غير الملموسة للقوة الوطنية: الأيديولوجيا والروح المعنوية والقيادة والشخصية والكفاءة التنظيمية ونوعية الدبلوماسية، حيث ساعد على سبيل المثال موقع إنجلترا والتطور الصناعي السريع الذي حققته بعد الثورة الصناعية على إنشاء إمبراطورية كبيرة والحفاظ عليها، وأن تكون حاكماً افتراضياً للبحار حتى عام 1945.

وهناك دول صغيرة الحجم، ولكنها تمتلك قدراً كبيراً من القوة وبشكل يراه الأغلبية غير متناسب مع حجمها وموقعها ومواردها، وبالرغم من ذلك لم تحدّ كل تلك التحديات من عزيمتها والمضي قدماً في تحقيق أهدافها الوطنية الكبرى ولعبها دوراً بارزاً في تشكيل خريطة العالم الجديد، ومن ناحية أخرى فإن بعض الدول كبيرة الحجم، مثل البرازيل وكندا وزائير وأستراليا والسودان ليست بالقوة نفسها التي قد تشير إليها أحجامها مع وجود الاستثناءات، فلا يمكن إنكار أن مساحة كبيرة تخلق بشكل عام إمكانية وجود قوة عظمى، أو على العكس من ذلك لا يُتوقع عادةً أن تكون الدول الصغيرة حجماً قوى عظمى.

إن موقع الأمم يلعب دوراً مهماً في توجهها العسكري والاقتصادي واتباع سياسة الانعزال عن أو الانفتاح على الآخر، وبما أن الموقع الجغرافي الملائم من بين أشياء أخرى يمكن أن يساعد الأمم على أن تكون قوية، ويمكن بالمقابل أن يحدّ الموقع غير المواتي من القوة الوطنية، وعندما نتحدث عن الموقع نربط ذلك البعد ببعد التطرّف المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، ولا أحد يستطيع أن ينكر اليوم أهمية المناخ في سياق القوة الوطنية حيث يحدد المناخ إنتاج الغذاء والاقتصاد وحتى ثقافة الأمم، كما من الممكن أن يكون مصدر قيود كبيرة، ومن الحقائق المعروفة أن مراكز القوى الكبرى لم تظهر حتى الآن إلا في المنطقة المعتدلة بين 20 و60 درجة شمالاً، حيث يمكن أن يكون المناخ المعتدل مصدر قوة ويمكن أن يكون المناخ المتقلّب مصدر ضعف.

من المحددات الأخرى، طبيعة التضاريس إلى جانب العناصر الجغرافية الأخرى، والتي تمثل عاملاً مهماً من عوامل القوة الوطنية ويمكن أن تؤثر التضاريس على قوة الدولة وقدرتها على الهجوم والدفاع والنمو، كما يمكن للأمة ذات الحدود المستوية والمصطنعة أن تكون ضحية سهلة للتوسع من جانب دولة قوية، وتعتبر الحدود الطبيعية ذات المزايا الاستراتيجية دائماً مصدر قوة للدول بما أن التضاريس هي التي تحدد القرارات المتعلقة بالأمن المادي للدول.

من جهة أخرى، تعتبر الحدود أيضاً عامل جغرافي للقوة الوطنية، وتشكل الحدود المستقرة والطبيعية دائماً مصدراً للعلاقات الودية والتعاونية بين دول المنطقة، والحدود غير المحددة والمتنازع عليها هي مصادر قوية للصراع الذي يضعف القوة الوطنية، وعلاوة ًعلى ذلك، يرتبط دور الجغرافيا كعنصر من عناصر القوة الوطنية بعناصر أخرى عدة، مثل السكان ومستوى التطور العلمي والصناعي لوسائل النقل والاتصالات وما شابه ذلك، وفي الواقع جعلت الاختراعات العلمية والابتكارات التكنولوجية من الممكن للإنسان التكيّف مع المشاكل والعوائق الجغرافية والتغلب عليها، ويرى البعض أن الجغرافيا عنصراً مهماً ولكنه ليس مُحدِّداً مستقلاً للسلطة الوطنية، وقد يكون علماء الجغرافيا السياسية مبالغين في تقدير أهميته ولا يعكس الطبيعة الديناميكية للقوة الوطنية، فإن الأهمية النسبية في عصرنا لعناصر القوة الوطنية تتغير دائماً مثل التغيرات التكنولوجية السريعة، فكانت الأهمية النسبية للعناصر المختلفة تتغير باستمرار، حيث حل النفط محل الفحم كمصدر رئيسي للوقود وقد يتم استبداله في المستقبل القريب باليورانيوم.

*كاتب وباحث إماراتي متخصص في التعايش السلمي وحوار الثقافات