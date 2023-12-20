عدد من عمال البناء يقفون عند السياج الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك قربَ مدينة براونزفيل في ولاية تكساس الأميركية، حيث يقوم حاكم الولاية المحامي والسياسي «الجمهوري» جريج أبوت بعقد مؤتمر صحفي عقب توقيعه إجراءً جديداً يسمح بتشييد مقاطع إضافية للسياج الحدودي، وبعد تبنِّيه مشاريع قوانين ولائية جديدة تهدف لتشديد إجراءات أمن الحدود وتسمح لمسؤولي إنفاذ القانون في الولاية باعتقال المهاجرين الذين يدخلون أراضيها انطلاقاً من المكسيك من دون تصريح قانوني.

ويعد أبوت أحد متصدري الحملة «الجمهورية» ضد سياسات الإدارة «الديمقراطية» الحالية في مجال الهجرة، لاسيما بعد رفع حالة الطوارئ المفروضة سابقاً بسبب جائحة كورونا، حيث تدفق آلاف طالبي اللجوء القادمين عبر الحدود مع المكسيك، وكان نصيب تكساس بين الولايات الأميركية المتاخمة للمكسيك هو الأكبر من هذه الهجرة.

وعمد أبوت إلى تبني إجراء احتجاجي غير مسبوق، حيث قام بإرسال باصات وطائرات تنقل آلاف طالبي اللجوء من ولايته إلى ولاية نيويورك التي يحكمها «الديمقراطيون»، مما خلق أزمةً لسلطاتها التي أعلنت تجاوز عتبة الطاقة الاستيعابية للملاجئ، واضطرت لاستخدام المتنزهات والمدارس والفنادق لإيواء سيل اللاجئين القادمين من الولايات «الجمهورية» وعلى رأسها تكساس. كما اشتكت سلطات نيويورك من نفاد مخصصات الإيواء والإنفاق على اللاجئين في ميزانيتها السنوية. لكن أبوت، وغيره من الحكام الجمهوريين، يريدون توجيه رسالة قوية إلى «الديمقراطيين» وإلى الرأي العام الأميركي أيضاً، مفادها أن الهجرة تشكل خطراً ينبغي إيقاف تدفقه عبر الحدود المكسيكية، لذا عمد أبوت إلى إجراءاته الحالية، بما فيها مشاريع القوانين الجديدة التي قد يكون من شأنها أن تمهد الطريق لمواجهة أخرى مع الحكومة الفيدرالية!

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)