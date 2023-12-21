بالقرب من «هيهي» على الجانب الصيني من نهر أمور الذي يمر عبر الحدود الصينية- الروسية، يتمترس تمثال لجنرال صيني يعود للحقبة الإمبراطورية. هذا المشهد الحدودي الهادئ المكتسي بالجليد يقابله دفء كبير في العلاقات التجارية بين البلدين، والتي تجاوزت مع روسيا هذا العام 200 مليار دولار، في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، وهو مستوى لم تتوقع الدولتان الوصول إليه حتى عام 2024. وكان أكثر المستفيدين من هذه الطفرة التجارية هم صُناع السيارات والشاحنات. وفي تقرير لكيث براشير نشرته «نيويورك تايمز» تفاصيل تتحدث عن ارتفاع صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 69% في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام2021. وساعدت هذه المبيعات الصين على تجاوز اليابان هذا العام كأكبر مُصدر للسيارات في العالم.

على حدود الصين مع روسيا، شهدت وكالة بيع الشاحنات تضاعف مبيعاتها في العام الماضي بفضل العملاء الروس. إن صادرات الصين إلى جارتها قوية إلى الحد الذي دفع عمال البناء الصينيين إلى بناء مستودعات وأبراج مكاتب مكونة من عشرين طابقاً على الحدود هذا الصيف. تعد مدينة هيهي الحدودية نموذجاً مصغراً لعلاقة الصين الاقتصادية الوثيقة مع روسيا. اضطراب العلاقات الروسية الغربية، دفع موسكو إلى تطوير علاقاتها التجارية مع بكين، لتطال كل شيء تقريباً من السيارات إلى رقائق الكمبيوتر. وبدورها باعت روسيا النفط والغاز الطبيعي للصين بخصومات كبيرة. أصبحت الشوكولاتة والنقانق وغيرها من السلع الاستهلاكية الروسية متوفرة بكثرة في محلات السوبر ماركت الصينية.

الصورة من خدمة (نيويورك تايمز)