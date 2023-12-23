توجد في أرجاء الولايات المتحدة وأراضيها مترامية الأطراف كثيرٌ من الطرق الدولية السريعة والطويلة، لكن بعض مستخدميها يشتكون من عدم وجود العدد الكافي من الاستراحات والمواقف على هذه الطرق، وبالخصوص مواقف الشاحنات، مما يضطرهم لاعتساف مواقف غير آمنة لسائقي الشاحنات أنفسهم ولسائقي السيارات الآخرين الذين يقودونها لمسافات طويلة. وهو الانتقاد الذي يبدو أن السلطات المعنية بالبنية التحتية بدأت تأخذه في الحسبان أثناء قيامها ببناء الطرق الجديدة في مختلف ولايات البلاد. وفي هذه الصورة نرى منطقة استراحة بها مواقف للشاحنات على الجانب الشرقي من الطريق السريع 90 بالقرب من مدينة «سالم» عاصمة مقاطعة ماكوك في ولاية داكوتا الجنوبية بالغرب الأوسط الأميركي. ويعاني سائقو الشاحنات الذين يقودونها لمسافات طويلة على الخطوط السريعة، وعلى مدى ساعات متواصلة، أعراضَ الإرهاق البدني والنفسي، لذا فقد طالبت نقابتُهم في الولايات المتحدة بإضافة استراحات ومواقف جديدة على هذه الطرق، ضماناً لسلامتهم ولسلامة كل مستخدمي هذه الطرق. ورغم الجهود المبذولة لتطوير نظام تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة، فإن الاستغناء عن وجود العنصر البشري في غمرة المركبات الثقيلة لا يزال هدفاً بعيد المنال، ومن ثم فلا غنى عن تمكين سائقي الشاحنات من الشروط التي تعينهم على إتمام رحلاتهم الطويلة الشاقة، دون أن يعرضوا أنفسَهم وغيرهم للخطر، وفي مقدمة هذه الشروط توفير مواقف واستراحات على الطرق السريعة الطويلة! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

