جزيرة «ريد روك»، نتوء على شكل قبة مساحتها 6 أفدنة ويصعب الوصول إليها بل ويصعب استكشافها. موقعها في خليج سان فرانسيسكو بالقرب من مدينة ريتشموند بولاية كاليفورنيا. وتتسم الجزيرة بحياتها النباتية المتناثرة من شجيرات وأشجار صنوبر، إلى جانب غابة من البلوط شواطئها صخرية، ومنحدراتها شديدة الانحدار. إنها جزيرة غير مأهولة معروضة للبيع مقابل 25 مليون دولار.

لقد استحوذ حلم ملكية الجزيرة منذ فترة طويلة على مخيلة الأثرياء والمشاهير؛ وهذا ما يلفت الانتباه إلى بعض المشاهير ممن يمتلكون جُزراً خاصة بهم: ريتشارد برانسون وجوني ديب وجورج كلوني.

ويشير «هيثر نايت» في تقريره المنشور بـ«نيويورك تايمز» إلى أن الأميركيين يحبون الملكية الخاصة، رأي يؤكده ثري كندي يمتلك 13 جزيرة قائلاً: «إن فكرة امتلاك جزيرتك الخاصة تتناسب حقاً مع روح المبادرة الأميركية».

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)