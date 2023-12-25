تكريم النبوغ العربي رسالة إماراتية

في إطار تحمُّلها لمسؤولياتها إزاء العالم العربي، تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة تشجيع المنجز العربي في كل مجالات المعرفة، من خلال ثقافة التكريم والتقدير، وأسست في هذا الإطار قائمة طويلة من الجوائز السخية التي تخصصها للعلماء والأكاديميين والباحثين العرب ممن يقدمون إسهامات قيِّمة في مجالات تخصصهم، وإضافات نوعية إلى سجل العالم العربي في مختلف العلوم والفنون.

وقد أكد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جائزة «نوابغ العرب» في 4 يناير 2023، أن دولة الإمارات لن تتوقف عن تقديم المبادرات التي تضع العلماء والمبدعين وأصحاب الإنجازات الكبرى في الصدارة، وأن القائمة الطويلة من الجوائز التي تقدِّمها الدولة، وتشمل كل المجالات تقريباً، مفتوحة دوماً على التوسع والزيادة، ومُتاحة لكل الجديرين بها من العالم العربي الذين تضعهم دولة الإمارات في قلب اهتمامها وعنايتها.

وتستند المبادرة إلى تصوُّر واضح، يتمثل في «استئناف الحضارة العربية»، من خلال استعادة التفوق العلمي الذي كان أحد ركائز الحضارة العربية في ذروة تألقها وعطائها، وهي مهمة ترى المبادرة أنها تبدأ بـ«إحياء شغف العقول العربية بتحقيق الصدارة في شتى المجالات العلمية والثقافية ودفع عجلة التنمية القائمة على المعرفة». وفي ظل هذا التصوُّر تعمل المبادرة على «اكتشاف وتسليط الضوء على مساهمات ألمع العقول العربية من الذين سخَّروا حياتهم لخدمة البشرية».

ويأتي اكتمال قائمة الفائزين بالدورة الأولى من جوائز «نوابع العرب»، الذين توالى الإعلان عن أسمائهم منذ 25 نوفمبر، وحتى 24 ديسمبر 2023، ليمثل احتفاءً حقيقيّاً بكوكبة مختارة من أهم الأسماء العربية التي تركت بصمات مؤثرة وحفرت لنفسها مكاناً بين كبار المختصين في الحقول التي يعملون بها. وتُمنح الجائزة في ستة تخصصات هي: العلوم الطبيعية (الفيزياء والكيمياء)، والطب، والاقتصاد، والأدب والفنون، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم.

وكانت قائمة الفائزين محط اهتمام عربي كبير، ففضلاً عن تنوعها وشمولها دولاً عربية مختلفة، فإن السير الذاتية الغنية للفائزين كشفت عن ثراء العالم العربي بعلماء ومبدعين ذوي إنجازات عالمية بارزة في تخصصات علمية دقيقة، ووضعت في دائرة الضوء نماذج عربية للتفوق والعطاء النوعي على مدى مسيرة طويلة، ذلك أن استمرار العطاء وتواصله يعكس دأباً وجهداً لا يعرف الهدوء أو الكلل.

وتشير شواهد عدة إلى أن الجوائز التي تمنحها دولة الإمارات تكون قادرة على استقطاب الاهتمام الواسع والمتابعة الكبيرة عربياً وعالميّاً، وهو أمر لا ينفصل عن المكانة التي تحتلها الدولة والقيمة المضافة التي يكتسبها كل ما يرتبط باسمها من أخبار وموضوعات، انطلاقاً من قوتها الناعمة التي تؤكدها كل الاستطلاعات وقياسات الرأي العام في المنطقة والعالم. ويعني ذلك أن إنجازات الفائزين بـ«نوابغ العرب»، تصبح مرئية أكثر، وملهمة أكثر، وهو جزء أساسي من رسالة الجائزة.

إن العلماء العرب فئة لا تحظى بإلقاء الضوء عليها، ولا تنال من اهتمام المجتمع القدر المناسب لجهودها وعطائها. وعلى الرغم من أن الشغف العلمي يمثل بذاته حافزاً للعلماء لمواصلة طريقهم المرهق، فإن كل إنسان يحتاج إلى التقدير، وفقاً لما تفيد به دراسات علمي النفس والاجتماع، و«الحاجة إلى التقدير» تحتل مكانًا متقدماً على قائمة الاحتياجات الإنسانية في أشهر هذه الدراسات.

وحين تُقدِّم دولة الإمارات جوائزها للعلماء العرب، فإنها تلبي هذه الحاجة المعنوية، كما تساعد القيمة المادية السخية للجائزة العلماء على مواصلة دراساتهم وأبحاثهم، وقد أحسوا بأن مجتمعاتهم ترى جهدهم، وتُعبر عن امتنانها من خلال هذه الجوائز. كما يمكن أن يكون ذلك أيضاً، خطوة أولى على طريق إيقاف النزيف المتواصل للعقول العربية، وهي الظاهرة التي لفتت الجائزة النظر إلى أهمية مواجهتها، في سعيها إلى مستقبل أفضل للعالم العربي.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية