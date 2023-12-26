الهند وعُمان.. نحو تعزيز التعاون

كانت زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان إلى الهند هذا الأسبوع مهمة لمنح العلاقات الثنائية القوية أصلاً مزيداً من الزخم. وهي الزيارة الأولى للسلطان هيثم إلى الهند منذ 26 عاماً، ورافقه فيها وفد رفيع المستوى من كبار الوزراء والمسؤولين. وكان السلطان الراحل قابوس، قام بزيارة إلى الهند سنة 1997. هذا في حين تعود آخر زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى عُمان إلى 2018.

زيارة السلطان هيثم أعطت العلاقات الثنائية زخماً جديداً وسط محادثات غطّت سلسلة واسعة من المجالات. إذ ناقش الجانبان اتفاقية اقتصادية شاملة والاستثمارات، بالإضافة إلى إنشاء تجارة ثنائية بالروبية الهندية. كما شرع البلدان مؤخراً في مفاوضات بشأن «اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة» يقول المسؤولون إنهم أحرزوا تقدماً مهماً بشأنها في الجولات القليلة الماضية من المحادثات، إذ اتفق زعيما البلدين على إبرام «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» في أقرب وقت ممكن. وتظل الروابط الاقتصادية والتجارية القوية بين الهند وعُمان سمة تسم العلاقات بين الجانبين منذ زمن طويل. فهناك 6 آلاف مشروع مشترك هندي-عماني في السلطنة باستثمارات تقدّر بأكثر من 7.5 مليار دولار. كما عرفت التجارة بين الجانبين ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 5.4 مليار دولار في 2020-2021 إلى 12.39 مليار دولار في 2022-2023.

وبالنسبة إلى الهند، يظل تعميق العلاقات مع دول غرب آسيا ضرورة بالنسبة لسياستها الخارجية، نظراً لأن مصالح الهند في غرب آسيا تكتسي بعداً استراتيجياً بطبيعتها. وفضلاً عن ذلك، فإن دول الخليج العربية جزءٌ من جوار الهند المباشر، وتُعد مهمة أيضاً لأمن الهند الطاقي باعتبارها مصدراً للنفط والغاز الطبيعي. كما تقيم فيها جالية هندية كبيرة، وتُعد مهمة من أجل تعزيز التجارة والاستثمارات، وكذلك بالنسبة للتعاون الأمني والاستخباراتي. وفي هذا الإطار، تُعد عُمان حليفاً مهماً. وهي ليست مجرد شريك استراتيجي للهند، ولكنها أيضاً محاور في مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنتديات رابطة بلدان حافة المحيط الهندي.

وفي مؤشر على الأهمية التي توليها الهند لعلاقاتها مع عُمان، وجّهت الهند دعوة إلى هذه الأخيرة من أجل المشاركة في قمة مجموعة العشرين واجتماعاتها الأخرى كضيف شرف، خلال رئاسة الهند في 2023. وعلاوة على ذلك، فإن مسقط هي أقرب شريك دفاعي لنيودلهي في منطقة الخليج، لا بل إن عُمان هي أول بلد خليجي أجرت معه كل الفروع الثلاثة لقوات الدفاع الهندية مناورات عسكرية مشتركة، كما يتعاون البلدان في ضمان الأمن البحري في منطقة المحيط الهندي. ولهذا السبب رحّب الزعيمان في البيان المشترك بتعميق التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يؤكد الحاجة لتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال أكثر.

إلى ذلك، ناقش البلدان تعزيز التعاون في مجال الفضاء، الذي أخذ يصبح على نحو متزايد أحد مجالات التعاون بين الهند وغرب آسيا. فقد عملت الهند على تطوير وتنويع برنامجها الفضائي، بحيث لم يعد مقتصراً على إطلاق الأقمار الصناعية، وبات يشمل استكشاف الفضاء.

وفي 2014، نجحت الهند في جذب اهتمام عالمي عندما أصبحت أول دولة آسيوية تصل إلى المريخ بمركبة فضائية تناهز تكلفتها 70 مليون دولار. ويدرك البلدان الإمكانات الهائلة للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستشعار عن بعد، وإطلاق الأقمار الصناعية والاتصالات والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء، ما يؤكد الاهتمام المشترك بهذه المجالات.

وشكّل التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي مجالاً آخر من مجالات الاهتمام في العلاقات بين البلدين. فقد أعربت عُمان عن اهتمامها بالعمل معاً من أجل تحسين نظام إدارة المجال الجوي والحركة الجوية من أجل المنفعة المتبادلة. ومن جانبها، عبّرت الهند عن استعدادها لمواصلة المحادثات الجارية بين سلطات الطيران المدني في البلدين. وخلال هذه الزيارة، وُقعت سلسلة من مذكرات التفاهم في مجالات الثقافة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، إلى جانب اتفاقية بشأن إنشاء صندوق الاستثمار العُماني-الهندي المشترك بين جهاز الاستثمار العُماني ومصرف «ستيت بنك أو إنديا». وتتعلق الاتفاقية الخاصة بالثقافة بتعزيز التعاون في الأنشطة الثقافية، بما في ذلك تبادل العروض الفنية والمعارض والفعاليات الثقافية.

كما شهدت الزيارة رفيعة المستوى محادثات حول مجالات تعاون جديدة. وفي هذا الصدد، اعترف الزعيمان بأهمية التعاون في مجال الصحة معربين عن التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي أكثر في هذا القطاع الحيوي. كما شملت المحادثات استكشاف آفاق شراكة في تصنيع الأدوية «الجنيسة». وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان إمكانية أن تصبح عُمان مركزاً إقليمياً لنظام الطب الهندي التقليدي «الآيورفيدا»، نظراً لشعبيته المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.

وختاماً، يمكن القول إن العلاقات بين الهند وعُمان تتجاوز مجرد العلاقات الاستراتيجية. إذ تربط الشعبين روابط قوية منذ زمن طويل. والأكيد أن زيارة السلطان أعطت التعاون بين البلدين دفعة جديدة، وأكدت إمكانية تعميق العلاقات.

*رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي