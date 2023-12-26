مستويات التفاعل الإماراتي مع أحداث غزة

تمثلت أنماط ومستويات التفاعل الإماراتي في التعاطي مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ضمن ثلاثة مستويات، استندت إلى البعد الإنساني التنموي، والدبلوماسي ضمن إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إضافة للانخراط مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى وضع حد لهذه التطورات عبر مقاربات تتضمن «بُعد الاستدامة»، الذي يؤسس لمرحلة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وليس مجرد وقف عاديٍّ ومتقطع لإطلاق النار.

على الجانب الإنساني كانت حملة «تراحم من أجل غزة»، لجمع المساعدات المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والمستلزمات الطبية وإرسالها للقطاع، مرحلة أولية تبعها تدشين دولة الإمارات في 5 نوفمبر 2023، عملية «الفارس الشهم 3» بهدف تخفيف معاناة سكان غزة، حيث أرسلت 5 طائرات إغاثية عبر جسر جوي إلى مطار العريش في مصر، واحتوت الطائرات على مستشفى ميداني لتقديم الخدمات العلاجية العاجلة للجرحى الفلسطينيين، وفي 24 نوفمبر 2023 دخل المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل لجنوب غزة.

كما قامت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة معالي السفيرة لانا نسيبة، بالإعلان عن تشغيل 3 محطات تحلية مياه، لتلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، نظراً لتضرر البنية التحتية لقطاع المياه في غزة.

ولأننا نعيش في «عالم تفرض القوة فيه شروطها، تغدو السياسة فن التفاوض لتحقيق الممكن»، كما عبر عن ذلك المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، معالي الدكتور أنور قرقاش، فقد حققت الإمارات في الإطار الدبلوماسي اختراقاً تاريخياً باعتماد مجلس الأمن القرار 2720، والذي يعزز الوضع الإنساني في غزة.

اتسق ذلك مع جهود وفد الإمارات في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن، حيث حمل رسائل قوية بشأن ضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واعتماد قرار بشأن وقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة، والتقيد بالقانون الإنساني والدولي.

قبل ذلك رفضت الإمارات في 25 أكتوبر 2023، المشروع الأميركي في مجلس الأمن، الذي تضمن التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومطالبة إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة لبعض الجماعات بالمنطقة، من دون الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة، بينما صوتت الإمارات بالموافقة على المشروع الروسي الذي دعا لهدنة إنسانية.

وبناءً على دعوة من دولة الإمارات انعقد مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2023، للعمل على إقرار هدنة فورية وإيقاف المعاناة بالقطاع. وقدمت الإمارات في 8 ديسمبر 2023 مشروع قرار بمجلس الأمن، يتضمن وقفاً فوريّاً لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوت 13 عضواً لصالح القرار وامتنعت بريطانيا، بينما رفضته الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو.

المستوى الثالث هو المقاربة الدبلوماسية القائمة على الأبعاد الإنسانية من خلال الانخراط مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتهيئة الظروف لوقف مستدام لإطلاق النار، وهو مستوى من التعاطي انبثق من الجهود الإماراتية في مجلس الأمن لاستصدار قرار يدعو جميع الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية في ظل التخطيط المستدام وتنفيذ حل دائم وليس التوقف قصير الأجل للعمليات العسكرية. والدفع نحو السلوك المستدام من حيث أفق الرؤية والمنظور يعني وقف إطلاق النار، لا كهدفٍ تشغيليٍّ لمعالجة مسألة محددة مثل إيصال المساعدات الإنسانية، بل كفكرة تنظيمية مستدامة لحل النزاع بصورة نهائية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية