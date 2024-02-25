دلالات دعم الإمارات لصناديق منظمة التجارة العالمية
في إطار جهودها لدعم المنظمات التابعة للأمم المتحدة وتطوير عملها، أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تقديم دولة الإمارات منحة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمرها الوزاري الثالث عشر خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري.
وقال سموه، إن المنحة التي ستقدمها دولة الإمارات سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل الدول نمواً، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.
يمثل هذا الدعم حلقة في سلسلة الجهود الإماراتية المستمرة لدعم المؤسسات الدولية، حيث أعلنت دولة الإمارات في أكتوبر 2023 تخصيصها 200 مليون دولار للمشاركة في تمويل الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وسعيها الدائم للمشاركة في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء على الفقر، من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، كما أطلقت دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال قيمته 30 مليار دولار، تحت اسم «ألتيرّا»، يركِّز على اجتذاب التمويل الخاص وتحفيزه، ويهدف إلى جمع 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم، وكذلك أسهمت الدولة بقيمة 20 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التي تحرص على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود التمويلية تأتي في سياق المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات على الصعيد الدولي، ما مكنها من استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، ومنها: مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28، والقمة العالمية للحكومات، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية، واستضافتها المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024 (يقع مقر المنظمة التي تأسست في 1995 في جنيف بسويسرا وتضم أكثر من 164 دولة، ومهمتها الأساسية ضمان انسياب التجارة بين الدول بأكبر قدر من السلاسة والحرية، وانضمت الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996).
استمراراً للدور المهم الذي تقوم به الإمارات في خدمة التحول نحو الطاقة المتجددة بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديراً من المجتمع الدولي لهذه الجهود الإماراتية، وقع الاختيار على أبوظبي لتكون مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» وبالتالي تصبح الوكالة أول منظمة دولية تتخذ من دولة عربية مقراً لها (تأسست «آيرينا» عام 2009 وهي وكالة حكومية دولية رائدة في مجال تحويل الطاقة، يبلغ عدد أعضائها 168 دولة والاتحاد الأوروبي، وتعمل كمنصة رئيسة للتعاون الدولي ودعم الدول في تحولاتها نحو الطاقة من المصادر المتجددة، وفي سعيها لتحقيق التنمية المستدامة).
يمثل تكامل الجهود الإماراتية في منح التمويل، وتنظيم الفعاليات العالمية، واستضافة مقرات المنظمات الدولية تعبيراً عن الدور المتزايد والفاعل لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يعبر عن الأهمية المتصاعدة للإمارات كدولة محورية ومؤثرة في القضايا ذات الاهتمام العالمي.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.