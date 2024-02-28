عصر أحمد زويل

في الثاني من أغسطس 2016 اتصلت بي السيدة «نانا زويل» شقيقة الدكتور أحمد زويل.. وسألتني: هل حقاً رحل الدكتور زويل؟ إنني أحاول الاتصال بهم منذ إذاعة الخبر.

لم تكن كلمات السيدة نانا واضحة تماماً، فقد اختلط الكلام بالدموع، وطمس البكاء كثيراً من الحروف.

اتصلت بالعزيز نبيل أحمد زويل نجل العالم الكبير، والذي درس العلوم السياسية في جامعة جورج تاون، وكان أنْ أكدّ لي الخبر المحزن. وقال إن العائلة تحيط بجثمانه في المستشفى بكاليفورنيا قبل أن يعود إلى القاهرة.

كانت هذه واحدة من أصعب المكالمات في حياتي، وحين زرت العائلة في الإسكندرية، واصطحبتها لاستقبال الجثمان في مطار القاهرة، لم تحتمل مشاعري أن أرى الدكتور زويل متمدداً في سيارة إسعاف عند مدخل قاعة كبار الزوار. لطالما كان الدكتور زويل ممتلئاً بالحياة والأمل، ولطالما التقينا في هذه القاعة.. عند الذهاب وعند الإياب، ولكننا في هذه المرة التقينا بعد نهاية الرحلة، وعند آخر المشوار.

في هذا الأسبوع حلّت الذكرى (78) لميلاد العالم الكبير، الذي غادر عالمنا قبل ثماني سنوات. وحين رحل الدكتور زويل كتبت مقالاً مطولاً في موقع «للعلم.. سيانتيفيك أميركان» بعنوان: «عشرون عاماً مع الدكتور أحمد زويل.. ما قبل نوبل وما بعدها»، وهو المقال الذي أُعيد نشره في صحف عربية عدة.

وكان من بين ما قلت أن الدكتور زويل ابن حضارات ثلاث: «الأعرق والأوسط والأحدث.. هو ابن الحضارة الفرعونية.. أعرق حضارات العالم، وهو ابن الحضارة العربية الإسلامية.. أقوى الحضارات الوسطى وأعلاها مكانة، وابن الحضارة الغربية الحديثة.. أحدث حضارات العالم وأكثرها سطوة وإبهاراً».

في رحلة الذهاب من الشرق إلى الغرب.. تكلّلت الخُطى بالنجاح المذهل، والمكانة المتفردة. وبعد أن حصل على جائزة نوبل بدأ تدريجياً في الاتجاه شرقاً من جديد، وشرع يعمل في تأسيس مدينة زويل للعلوم، ولقد كانت رحلة العودة من «الحضارة الأحدث» إلى «الحضارة الأعرق» رحلةً مثيرة وثريّة، وسوف أنشر كثيراً من جوانبها في كتابي القادم «الكيمياء والسلطة.. كنتُ مستشاراً لأحمد زويل».

لم يكن الدكتور زويل عالماً عظيماً أو إنساناً نبيلاً فحسب، بل كان مفكراً صاحب رؤية، وصانع خريطة طريق للعلم والاقتصاد والمجتمع. ولقد تبدّت فلسفة الدكتور زويل في كتابه «عصر العلم» الذي تشرفت بتحريره وتقديمه، وكتب مقدمته الشرفيّة الأديب العالمي نجيب محفوظ، وفي الفصل الأخير من الكتاب والذي هو بمثابة حوار فكري مطوّل بيني وبين الدكتور زويل، تم إجراؤه في العاصمة السودانية الخرطوم، يمكن للقارئ أن يطالع رؤية متكاملة لمشروع حضاري ونهضوي عربي. وإذا ما أضيفت لذلك مقالات العالم الكبير في كبريات صحف العالم، ولقاءاته وحواراته المتنوعة، نكون إزاء بناء شاهق لمفكر كبير.

كم أتمنى أن تقوم وزارات التعليم في العالم العربي بتدريس كتاب «عصر العلم» للدكتور أحمد زويل، ليس فقط لأنه الكتاب الوحيد في العالم العربي الذي يحمل اسم نجمين عملاقين حازا على جائزة نوبل، ولا لأنه سيرة ذاتية جذابة ومدهشة، بل لأنه سيرة تربوية ملهمة يحتاج إليها طلابنا وشبابنا في بناء حياتهم وصياغة مستقبلهم.

في الوقت الذي تمتلئ فيه وسائل التواصل بقصص الإحباط والفشل، ويصطدم الشباب بصعود عدد هائل من التافهين إلى صدارة الشهرة والاهتمام، يكمن دور الدكتور زويل الذي يمتدّ إلى الآن وبعد الآن.. في تقديس العلم وبناء الذات.. وصناعة الأمل.

*كاتب مصري