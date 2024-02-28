يغطي الثلج المتساقط إحدى الساحات العمومية في مدينة أوبورن بولاية نيويورك الأميركية، وضمنها تمثال الناشطة الأميركية من أصل أفريقي هارييت توبمان وقد حملت فانوساً ووضعت مسدساً في حزامها. التمثال نحته الفنان الأميركي بريان هانلون في إحدى ساحات أوبورن، حيث استقرت توبمان بعد الحرب الأهلية الأميركية، احتفاءً بدورها الشجاع في إنقاذ العبيد وتحريرهم من إسر الرق. وقد جسَّدها التمثالُ وهي تخطو إلى الإمام، بكامل حيويتها وإقدامها، وتقوم بنقل وتهريب العبيد ليلا نحو منازل آمنة من خلال شبكة «أنفاق سكة الحديد» بغية تهريبهم إلى الولايات الشمالية حيث صدرت قوانين منع الاسترقاق. وقد ولدت هاريت كمسترقة لأوبين مسترقين عام 1820، وتعرضت في طفولتها للضرب على أيدي أسيادها في ماريلاند. وفي سن التاسعة والعشرين هربت من العبودية التي ولدت فيها لتقيم في فيلادلفيا، حيث أنضجت أفكارها التحررية وبدأت تخطط لتهريب أفراد عائلتها بالتعاون مع شبكة من الناشطين في مجال محاربة الرق. وباستخدام بيوت مهجورة وطرق فرعية سرية كانت تُعرف باسم «أنفاق سكة الحديد»، استطاعت توبمان إخراج عائلتها من ميريلاند على شكل دفعات، كما أشرفت على خطط لإنقاذ مئات الأفارقة الأميركيين الآخرين من قيود العبودية.

وخلال الحرب الأهلية الأميركية عملت توبمان لصالح الجيش الفيدرالي الأميركي، وذلك في البداية كطاهية ثم كممرضة وأخيراً بدأت تطلع بأعمال قتالية واستخباراتية لصالح القوات المسلحة الأميركية. وبعد انتهاء الحرب وصدور القوانين الفيدرالية المجرِّمة للعبودية استقرت بوبمان في منزل عائلتها في أوبورن وظلت تعتني بوالديها المسنين، كما أصبحت ناشطة في حركة تطالب بحقق المرأة في التصويت. وبعد قرابة نصف قرن على وفاتها أُقيم تمثالها وهي تحمل مسدساً وتمسك بمصباح وتتقدم وسط الظلام، اعترافاً بدورها الشجاع وتخليداً لمعاناة الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية ولمكانتهم في التاريخ الأميركي. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)