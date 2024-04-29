أزمة عالم الشوكولاتة

يواجه عالم الشوكولاتة نقصاً هائلاً في الكاكاو لدرجة أن التجارة الجامحة اجتذبت لاعباً غير متوقع، وهو «بيير أندوراند»، مدير صندوق التحوط المعروف برهاناته على النفط. وفي أوائل مارس الماضي، كانت الأسعار قد تضاعفت بالفعل في غضون 12 شهراً فقط. في تلك المرحلة، كان العديد من المضاربين ينادون بوقف العمل ويخفضون رهاناتهم الآخذة في الصعود، وذلك عندما رأى «أندوراند» فرصة للشراء. كانت كل الدلائل تشير إلى وجود عجز هائل. لعقود من الزمان كان العالم يستمتع بالشوكولاتة بسعر رخيص، وكانت الأشجار تعيش لسنوات أطول، وأمراض المحاصيل متفشية في بلدان غرب أفريقيا التي تزود نحو نصف السوق باحتياجاته. وكان سوء الأحوال الجوية نقطة تحول في إنتاج الكاكاو بساحل العاج وغانا، حيث يخشى العديد من التجار الآن أن الإنتاج في المزارع قد دخل مرحلة تراجع طويل الأجل. فقد ارتفعت العقود الآجلة بسرعة بنحو 70% منذ بداية شهر مارس إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع.

ويواجه صانعو الشوكولاتة في العالم أزمة. حيث اضطرت المصانع في ماليزيا وألمانيا وشيكاغو إلى الإغلاق. وتواجه الشركات المتورطة في ممارسات خاطئة دعاوى قضائية. والآن، فإن نقص السيولة يعني أيضاً أن المرحلة التالية للسوق من المرجح أن تكون مليئة بتحركات الأسعار غير المنتظمة التي تثير شبح فشل الشركات.

قال تريستان فليتشر، الرئيس التنفيذي في «تشاي» ChAI، وهي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أسواق السلع الأساسية: «قد تكون آثار هذه الأزمة مرئية لفترة طويلة في تقلبات الكاكاو. إذ يدخل اللاعبون المضاربون إلى المراكز ويخرجون منها بسرعة أكبر بكثير، الأمر الذي سيزيد من هذه التقلبات. وهذا يعني أن الأسواق من المرجح أن تتأرجح بعنف». إن أسواق السلع الأساسية متقلبة بشكل ملحوظ، ولكن سرعة وشدة الارتفاع في أسعار الكاكاو قد لفت انتباه حتى اللاعبين المتمرسين في السوق وأثارت الفوضى عبر سلاسل التوريد العالمية لهذا المحصول، من مزارعي غرب أفريقيا الذين يكافحون إلى وسطاء السلع الأوروبيين إلى مصنعي الحلوى في الولايات المتحدة. ووصلت العقود الآجلة هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 10760 دولاراً للطن المتري، وهو مستوى لم يكن من الممكن تصوره في السابق بالنسبة لمعظم المتداولين وضعف الذروة السابقة التي تم تحديدها في السبعينيات.

قبل هذا الارتفاع، ظلت سوق نيويورك إلى حد كبير أقل من 3500 دولار منذ الثمانينيات. وتتوقع شركة «سيتي جروب» أن ترتفع الأسعار إلى 12500 دولار في الأشهر القليلة المقبلة. ويوقع «أندوراند» أن تتجاوز العقود الآجلة 20 ألف دولار هذا العام. وقد أدت الوتيرة المتأججة إلى طرد العشرات من المستثمرين الذين لا يريدون أن يجدوا أنفسهم في موقف حرج، والأهم من ذلك، أن الكثيرين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف التداول. وصل تداول العقود الآجلة للكاكاو إلى مستويات منخفضة تاريخياً، مع تراجع مقدار العقود القائمة إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاماً. والسوق الآن عالق بين النقص الشديد في المحاصيل والانخفاض الخطير في السيولة.

وقالت «بام ثورنتون»، تاجر السلع المخضرم في شركة نايتنجيل لإدارة الاستثمارات: «الافتقار إلى النشاط البدني - الذي يقتصر فقط على التغطية اليائسة للعقود المادية القريبة -هو الذي تسبب في جفاف نشاطهم الطبيعي في العقود الآجلة، مما أدى إلى انخفاض السيولة، لذا، إذا كان عليك شراء العقود الآجلة، فيمكنك بسهولة تحريك السوق بسرعة كبيرة». عندما لا تتمكن الشركات من دفع طلبات الهامش لدعم تحوطاتها، فإنها تضطر إلى إعادة شراء العقود الآجلة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ودفع المزيد من الناس للخروج من السوق. وقد شوهدت هذه الحلقة المفرغة من الضائقة أيضاً في السنوات الأخيرة أثناء انهيار النيكل وعندما خرجت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية عن نطاق السيطرة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، فامتدت آثارها إلى المستهلكين والمصنعين والعملات والاقتصادات.

وقال «جاك توريس» المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جاك توريس للشوكولاتة، ومقرها نيويورك: «هذا هو أكثر ما يقلقني. إذا كان هذا هو المستقبل، فسنرى خروج الكثير من الناس من هذا المجال». ومن المتوقع حدوث انخفاضات كبيرة في إنتاج محاصيل الكاكاو في ساحل العاج وغانا، والتي تمثل حوالي 50% من الإمدادات. إن النقص حاد للغاية لدرجة أن كلا البلدين يقومان بتجديد العقود على المحاصيل المستقبلية. وتتوقع شركة تصنيع الشوكولاتة باري كاليبوت Barry Callebaut AG السويسرية عجزاً قدره 500 ألف طن، أي ما يعادل حوالي عُشر السوق العالمية، كما تتوقع عجزاً آخر في العام المقبل.

يتركز الإنتاج بشكل كبير في ساحل العاج وغانا، مما يجعل السوق عرضة بشدة لما يحدث للمحاصيل في تلك البلدان. وظل الإنتاج في نيجيريا والكاميرون عالقاً في نطاق صغير لفترة طويلة، كما شهد المنافسون في آسيا انخفاضات. ما يحدث في الكاكاو هو الآن بمثابة دعوة للاستيقاظ لصناعة القهوة، التي شهدت تركيز الإنتاج في بلدين فقط: البرازيل وفيتنام. ويكشف النقص التاريخي في الكاكاو أيضاً عن مشاكل أخرى ابتليت بها المنطقة. لعقود من الزمن، كان المزارعون في ساحل العاج وغانا يتقاضون أجوراً زهيدة بشكل مزمن. وفي حين ارتفعت العقود الآجلة بالقيمة الاسمية، فإنها لم تواكب وتيرة التضخم. ويأتي هذا حتى بعد مرور 12 عاماً على تأميم ساحل العاج لقطاع الكاكاو لديها كوسيلة لتحسين معيشة المزارعين، وهو شرط للحصول على إعفاء من الديون من صندوق النقد الدولي في أعقاب الحرب الأهلية عام 2011.

يتم تحديد الأسعار المقدمة للمزارعين من قبل الحكومات في كلا البلدين، والتي تقوم بتثبيت المبيعات قبل عام. ونتيجة لذلك، يحصل المزارعون على أجور أقل بكثير من الأسعار المحددة في السوق الدولية، ولا يمكنهم الاستجابة بذكاء لتغيرات العرض والطلب. وقد قامت غانا وساحل العاج مؤخراً برفع بعض الأسعار للمزارعين، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الزيادة كافية لتشجيع المزيد من العرض. ولا يتمكن سوى عدد قليل من المنتجين من الوصول إلى الري أو تقنيات الزراعة الحديثة، مما يجعلهم عرضة للتأثر بالطقس. كما أنهم لم يكن لديهم ما يكفي من المال للاستثمار في الأسمدة والمواد الكيميائية الأخرى للمحاصيل بعد ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، كان هناك نقص في الابتكار بالنسبة للنباتات. ونظراً لأن الكاكاو محصول شجري يمكن أن يستمر لمدة 25 عاماً ولا يتم زراعته في كل موسم مثل الذرة أو فول الصويا، فليس هناك حافز كبير لشركات مثل «سينجينتا» Syngenta AG للاستثمار في إنتاج بذور أفضل. وبالعودة إلى عام 2018، عندما كان العالم يواجه فائضاً، أوقفت ساحل العاج توزيع شتلة جديدة من شأنها أن توفر أشجاراً ذات إنتاجية أعلى وأكثر مقاومة. وقال إيسيفو إيساكا، الذي يزرع الكاكاو على مساحة 12 فداناً في غانا: «أعرف الكثير من المزارعين الذين يتركون قطاع الكاكاو: إنهم يتخلون عن مزارع الكاكاو الخاصة بهم ويذهبون إلى مزارع المطاط، بينما يذهب آخرون إلى مزارع جوز الهند».

ويشير أيضاً إلى تزايد عمليات التعدين على نطاق صغير في المنطقة، المعروفة محلياً باسم جالامسي، مما أدى إلى تلويث المياه. من ناحية أخرى، يتخذ المزارعون في أماكن مثل الكاميرون ونيجيريا والإكوادور والبرازيل - حيث لا تسيطر الحكومات على الأسعار - خطوات لزيادة الإنتاج. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل أي إنتاج جديد إلى السوق. يمكن أن تستغرق أشجار الكاكاو ما بين ثلاث إلى خمس سنوات قبل أن تبدأ في إنتاج المحاصيل. بحلول هذه المرحلة، قد يكون الوقت قد فات بالنسبة لبعض صانعي الحلوى للتعافي.

مومبي جيتو -دايان سوزا - إيلينا بينج - إيكو دونتوه - مراسلون لدى بلومبيرج.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسينج آند سينديكيشن»