هل الغابات أكثر ربحية من لحوم البقر؟

يشعر سكان ماراكاكومي، وهي بلدة فقيرة تقع على حافة غابات الأمازون المطيرة، بالحيرة من الشركة التي اشترت مؤخراً أكبر مزرعة في المنطقة. كيف يمكن أن تجني المال عن طريق زراعة الأشجار، التي يقول المسؤولون التنفيذيون إنهم لن يقطعوها أبداً، في المراعي حيث ترعى الماشية منذ عقود؟

وقال «يوسياس أراوجو»، وهو راعي بقر سابق يعمل الآن في إعادة التشجير: «إننا نقتل المراعي التي يحتاجها الكثير من المزارعين».

الشركة الجديدة، التي يعمل لديها أراوجو، هي شركة لاستعادة الغابات تسمى «ري-جرين» Re.green. وهدفها، إلى جانب عدد قليل من الشركات الأخرى، هو إنشاء صناعة جديدة بالكامل يمكنها جعل الأشجار الدائمة، التي تخزن الكربون الذي يسبب الاحتباس الحراري، أكثر ربحية من أكبر محرك لإزالة الغابات في العالم: تربية الماشية.

الرهانات عالية. لقد اختفى بالفعل حوالي خُمس الغابات المطيرة العظيمة. ويحذر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يمكن أن يدفع النظام البيئي بأكمله، وهو مجموعة من التنوع البيولوجي ومنظم حاسم للمناخ العالمي، إلى الانهيار في العقود المقبلة، ما لم يتم وقف إزالة الغابات واستعادة مساحة بحجم ألمانيا.

تخطط شركة «ري-جرين» لاستعادة الأشجار المحلية في المناطق التي أزيلت منها الغابات وبيع أرصدة تتوافق مع الكربون الذي تحتفظ به. سيتم حماية تلك الأشجار، ولن يتم تسجيلها، بعد ذلك، ستستخدم الشركات هذه الاعتمادات لتعويض غازات الدفيئة الخاصة بها في حساب الانبعاثات.

ويتوقف الرهان على نجاح النظام الذي يتم بناؤه من الصفر ويأتي مع بعض التحديات الكبيرة. يعد قياس الكربون الموجود في الأشجار والتربة أمراً معقداً. ويشعر العديد من دعاة الحفاظ على البيئة بالقلق من إمكانية إساءة استخدام أرصدة الكربون بسهولة من قبل الشركات التي تريد أن تبدو واعية بيئياً، بينما تلتزم بالوقود الأحفوري. ومع ذلك، أثارت مشاريع إعادة التشجير ضجة في شمال منطقة الأمازون، حيث تسارع الشركات إلى شراء قطع كبيرة من الأراضي التي يمكن ترميمها.

قال «أندرسون بينا فارياس»، وهو مربي مزرعة أزيلت الغابات من مزرعته بالكامل تقريباً: «الأشخاص الذين يتعاملون مع الماشية لا يهتمون كثيراً بأمور إعادة التشجير هذه. إذا كان بيع الكربون أفضل من تربية الماشية، فيمكننا تغيير مجال العمل التجاري».

يبدو أن رد الفعل العنيف من الطبيعة يساعد شركات استعادة الغابات على كسب القلوب والعقول في منطقة تتعمق فيها ثقافة تربية الماشية.

يشعر «خوسيه فيليجاجنون رابيلو»، عمدة مدينة ماي دو ريو، وهي مدينة تقع في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة الأمازون، بالقلق، إذ أدى الجفاف الشديد الذي يغذيه تغير المناخ وإزالة الغابات في الآونة الأخيرة إلى تجفيف الكثير من العشب الذي يستخدمه مربو الماشية هناك كعلف. وأصبحت ملايين الأفدنة في جميع أنحاء المنطقة متدهورة للغاية، لدرجة أنها لم تعد قادرة على تغذية الكثير من أي شيء.

يقول رابيلو: «الماشية تتضور جوعاً. لم نر صيفاً مثل هذا من قبل». وقد دفعت الأزمة مربي الماشية إلى تخصيص أجزاء أكبر وأكبر من مزارعهم لإطعام أعداد متزايدة من الماشية.

ومنذ حوالي عام، بدأت شركة «مومباك» لاستعادة الغابات مشروعاً على مساحة 7500 فدان في واحدة من أكبر المزارع في المنطقة، على أمل أن تكون الصناعة الجديدة بمثابة شريان الحياة للمجتمع.

يقول الخبراء إن الاضطرابات البيئية، إلى جانب الاهتمام المتزايد بأرصدة الكربون، خلقت فرصة لتحدي سيطرة إمبراطورية لحوم البقر على مساحات شاسعة من الغابات المطيرة. وفقاً لتقرير صادر عن «بلومبيرج إن إف إي» عام 2023، يمكن أن تصل قيمة أسواق الكربون إلى تريليون دولار بحلول عام 2037، أي ضعف قيمة سوق لحوم البقر العالمية الآن.

إن زراعة غابة كبيرة ومتنوعة بيولوجياً على الأراضي المتدهورة يمكن أن تكلف عشرات الملايين من الدولارات. لسنوات عديدة، كان على مشاريع الغابات أن تعتمد على مصادر إيرادات متعددة، بما في ذلك الحصاد المستدام للأخشاب، لاستصلاح التربة وزراعة أنواع مختلفة من الأشجار المحلية.

لكن الشركات التي تسعى إلى تحسين مؤهلاتها المناخية أصبحت على استعداد متزايد لإنفاق المزيد لتمويل المشاريع التي تعتبرها عالية الجودة. ولهذا السبب تعمل شركات مثل «مومباك» و«ري-جرين» الآن على تطوير نموذج أعمال يعتمد بشكل شبه كامل على أرصدة الكربون، مع القليل من قطع الأشجار أو عدم قطعها على الإطلاق.

وجزء من استراتيجية هذه الشركات هو مساعدة المزارعين على تحسين الأراضي وتكثيف تربية الماشية في بعض المناطق المتدهورة مع استعادة الغابات في مناطق أخرى. في المتوسط، تدعم مزارع الأمازون حيواناً واحداً في كل فدانين. ويقول الباحثون إن هذا قد يصل إلى ثلاثة حيوانات باستثمارات قليلة.

توظف معظم المشاريع بضع عشرات من السكان المحليين لزراعة الأشجار وتخصيب التربة والوقوف لمراقبة الحرائق. وتقوم الشركات أيضاً بتمويل وتدريب الشركات المحلية لتوفير البذور والشتلات المحلية التي تشتد الحاجة إليها.

في بعض المشاريع، ومع نمو الغابات، يمكن للمجتمعات المحلية أيضاً أن تكسب عيشها من جمع ومعالجة الجوز البرازيلي وزيت أنديروبا ومنتجات الغابات الأخرى التي يمكنهم بيعها لشركات الأغذية والتجميل والأدوية.

تقول «لويزا مايا دي كاسترو»، الخبيرة الاقتصادية التي تدير العلاقات المجتمعية في شركة «ري-جرين»، إنه عندما تلبي الغابة الدائمة مجموعة متنوعة من احتياجات الناس، يصبح ذلك سبباً قوياً للمجتمعات لحمايتها. في الوقت الحالي، يعد تجريف الأشجار وسيلة عيش مقبولة تماماً في معظم منطقة الأمازون. لا تزال الجهود تواجه تحديات كبيرة. ويشكل توفير البذور للأشجار المحلية أكبر مشكلة، كما أن العثور على مزارع للشراء في المناطق التي تكون فيها حيازة الأراضي فوضوية قد يستغرق أشهراً من البحث.

لعل الأمر الأكثر أهمية هو أن مسار أرصدة الكربون يعتمد على ما إذا كان العالم قادراً على الاتفاق على الشكل الذي قد يبدو عليه الائتمان عالي الجودة. وقد تعرضت أسواق الكربون لاهتزازات متكررة بسبب التحقيقات الأكاديمية والإعلامية التي كشفت أن العشرات من المشاريع بالغت في تقدير تأثير انبعاثاتها، على سبيل المثال، من خلال «حماية» الغابات التي لم تكن معرضة أبداً لخطر الإزالة.

لكن مشاريع إعادة التشجير تخزن الكربون عن طريق زراعة الأشجار على الأراضي المتدهورة، وهو نظام أكثر وضوحاً.

ويحذر بعض الخبراء من أن الماشية النازحة يمكن أن تستمر ببساطة في إزالة الغابات في أماكن أخرى، وأن حرائق الغابات يمكن أن تمحو فوائد الأشجار التي استغرقت عقوداً لتنمو.



مانويلا أندريوني

صحفية لدى «نيويورك تايمز» تغطي أخبار البيئة والمناخ

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»