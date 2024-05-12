شاحنات تكتظ علي طريق «كروس برونكس السريع» بجنوب برونكس، ما يسفر عن انبعاثات ضخمة جراء حركة المرور في هذه المنطقة من نيويورك، والنتيجة ارتفاع معدلات الربو، مما يضع السكان في ظروف صحية غير ملائمة، سببها الطقس القاسي، مثل الدخان الناتج عن حرائق الغابات، الذي يزيد من تلويث الهواء. خصصت «نيويورك تايمز» تقريراً رصدت خلاله آثار وتداعيات التغير المناخي كالحرارة الشديدة والفيضانات، على أحياء مدينة نيويورك. وتتفاقم آثار التغير المناخي عندما تكون المجتمعات فقيرة وتعاني محدودية الرعاية الصحية، إضافة إلى الحواجز اللغوية. ويشير ميشال جونسون، العضو المؤسس لمنظمة South Bronx Unite غير الربحية، المتخصصة في حماية البيئة، إلى أن المشكلة تكمن تراجع غطاء الأشجار، وزيادة الملوثات جراء المشاريع والصناعات. ولدراسة المجتمعات الأكثر تضرراً وانكشافاً جراء التغير المناخي «مؤشر الضعف المناخي الأميركي»، بهدف رسم خرائط تجمع بيانات عامة من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية. وعلى المستوى المحلي، نشر مكتب العدالة المناخية والبيئية، التابع لعمدة مدينة نيويورك، في أبريل الماضي، خريطة تفاعلية، تتضمن المناطق الأكثر تلوثاً في المدينة، خاصة طريق «كروس برونكس السريع»، حيث تنفث أكثر من 187000 شاحنة يومياً التلوث جراء انبعاثاتها. وأدى إنشاء الطريق في منتصف القرن الماضي إلى نزوح 60 ألف ساكن وساعد في الحكم على جزء كبير من المنطقة المحيطة به بالفقر، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإصابة بالربو. تعتبر الحرارة الشديدة مشكلة رئيسية في جنوب برونكس، وهي صعبة بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة. وكان سكان نيويورك المصابون بالربو معرضين للخطر الصيف الماضي عندما حولت حرائق الغابات في كندا المجاورة سماءً نيويورك إلى اللون الأحمر. وواجه أولئك الذين يعانون من صعوبات مالية المزيد من التحديات، حيث زاروا غرف الطوارئ في المستشفيات بأعداد قياسية، وهي طريقة مضمونة لطلب العلاج، بغض النظر عن مستوى الدخل أو نوع التأمين الصحي..

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)