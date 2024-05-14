علاقات التعاون الهندي الكوري

أسفرت الانتخابات التي شهدتها كوريا الجنوبية الشهر الماضي عن فوز «الحزب الديمقراطي»، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، وذلك بعد حصوله على 175 مقعداً من أصل 300 مقعد، فيما حصل «حزب قوة الشعب» الحاكم على 108 مقاعد. ويتعلق الأمر هنا بانتخابات «الجمعية الوطنية»، والتي اعتُبرت مقياساً لشعبية الرئيس يون سوك يول الذي ما زالت أمامه 3 سنوات من فترة ولايته المكونة من 5 سنوات.

نتائج الحزب الحاكم في هذه الانتخابات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الخضار التي تُعد أساسية لتغذية الأُسر، إلى جانب انتقادات المعارضة لما تراه تقصيراً في مجال الرعاية الاجتماعية، كان له تأثير كبير على مزاج الناخبين.

وعلى هذه الخلفية، يحاول يون التوصل مع المعارضة إلى اتفاق مقبول. وفي الأثناء، يُتوقع على نطاق واسع أن ينصب تركيز إدارة الرئيس يون على السياسة الخارجية، لكن من المستبعد أن تكون هناك تغييرات كبيرة على صعيد السياسة الخارجية.

خلال فترة ولايته، عمل يون على تقريب كوريا الجنوبية من الغرب أكثر، وسط تأييد شعبي لتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة. وبالمقابل، كانت هناك بعض المقاومة الداخلية لعلاقاته مع اليابان، إذ انتقد «الحزبُ الديمقراطي» و«حزب إعادة بناء كوريا» تمتين الشراكة مع اليابان بسبب الماضي المشترك للبلدين، رغم أنه كان حريصاً على تحاشي مواجهة مباشرة مع الصين وروسيا، وكلاهما جار قريب جغرافياً وشريك تجاري. وما فتئت كوريا الجنوبية تعمل على توثيق علاقاتها مع اليابان، كما تتطلع لعضوية تجمع «أوكس»، وهو شراكة أمنية يُنظر إليها على أنها تهدف لمواجهة النفوذ الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأُسس هذا التحالف في 2021، وتتطلع كوريا الجنوبية للانضمام إليه ملتحقةً بأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وهناك دولة أخرى تتطلع كوريا الجنوبية إلى تعميق العلاقات معها هي الهند، إذ كشفت سيؤول مؤخراً عن رؤيتها للكيفية التي تعتزم بها تعزيز تعاونها مع نيودلهي من خلال «حوارات رفيعة المستوى في الشؤون الخارجية والدفاع»، مع تمتين الشراكة الاقتصادية من خلال عقد «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة». كما يبحث الجانبان سبُلَ تعزيز التعاون بينهما في مجالات مختلفة من التجارة إلى الدفاع. وإلى جانب إجراء مزيد من المناورات العسكرية المشتركة، تتطلع الهند أيضاً إلى جذب شركات الدفاع الكورية الجنوبية للاستثمار في الهند.

ويذكر هنا أن الهند أيضاً تسعى إلى تعميق تعاونها مع البلدان الواقعة إلى الشرق منها وفقاً لـ «سياسة النظر شرقاً». وقد طوّرت الهند وكوريا الجنوبية علاقاتهما من خلال حوارات منتظمة رفيعة المستوى، علاقات يشكّل التعاونُ الاقتصادي عمودَها الفقري، حيث وصلت تجارتهما الثنائية في عام 2022 إلى نحو 27.8 مليار دولار. كما بلغ حجم واردات الهند من كوريا الجنوبية 18.8 مليار دولار، في حين بلغ حجم صادراتها إليها 9 مليارات دولار. ويشكّل الوقود المعدني/نواتج التقطير (مادة «النفتا» بشكل أساسي) والحبوب والحديد والصلب أهم صادرات الهند إلى كوريا، بينما تمثّل قطع غيار السيارات ومعدات الاتصالات وصفائح الحديد والمنتجات البترولية المكررة وزيوت التشحيم والأجهزة الميكانيكية والآلات الكهربائية وقطع غيارها ومنتجات الحديد والصلب.. إلخ، أهم الصادرات الكورية إلى الهند.

واستطاعت العديد من الشركات الكورية، مثل «سامسونج» و«إل جي» و«هيونداي»، دخولَ السوق الهندية التي تواصل النمو، إذ توجد في الهند حالياً نحو 500 شركة كورية. وسيقرر الرئيس يون ما إن كان سيواصل تعميق العلاقات مع الهند والبلدان الأخرى، لكن من الواضح أن ثمة رغبة أكبر في التعاون في مجال السياسة الخارجية، والتي سيكون لدى الرئيس مجال واسع لتعزيزها.

*رئيس مركز الدراسات الإسلامية - نيودلهي



