تم تركيب الألواح الشمسية في مرصد جيميني ساوث، المقام في جبال الأنديز التشيلية، التابع لمختبر أبحاث علم الفلك البصري بالأشعة تحت الحمراء الوطني الأميركي، والذي أصبح يوجه الكثيرَ من اهتمامه إلى قضايا التغير المناخ.

وكان مرصد جبل ستروملو الفلكي التابع للجامعة الوطنية الأسترالية قرب كانبيرا، قد تحطم في عام 2003 وتفحمت تلسكوباته الثمانية، جراء حرائق الغابات الذي اندلع بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو. ومنذ ذلك الوقت أصبح التغير المناخي بنداً رئيسياً على أجندة اهتمامات المراصد الفلكية وعلماء الفلك في معظم أنحاء العالم، فقد كان ذلك الحادث بمثابة إنذار مبكر لعلم الفلك، كما لفت انتباه علماء الفلك إلى محنة الأرض، فبدأوا في التجمع من أجل الإسهام في مكافحة تغير المناخ. وفي عام 2019، أسس مختصون وباحثون وطلاب دراسات عليا في مجال الفلك منظمة عالمية تدعى «علماء الفلك من أجل كوكب الأرض». وفي الشهر الماضي أصدرت المنظمة كتاباً بعنوان «تغير المناخ من وجهة نظر فلكية.. الأسباب والعواقب والاتصالات»، وقد ضم بين دفتيه مجموعة من المقالات التي توضح تجارب الباحثين الفلكيين مع أزمة المناخ وتأثيرها على عملهم، وكيف يمكن استخدام أبحاثهم العلمية لتعزيز جهود مكافحة المناخ.

تقول «بيني ساكيت»، وهي كبيرة علماء الفلك في أستراليا، إنها وزملاءها جعلوا من تغير المناخ محوراً رئيسياً لبحوثهم منذ حادثة عام 2003، وإنهم الآن يقدمون المشورة للوكالات الحكومية والشركات والمجموعات غير الربحية بشأن قضايا المناخ.

كما يقول ترافيس ريكتور، وهو عالم فلك في جامعة ألاسكا أنكوراج بالولايات المتحدة ومؤسس منظمة «علماء الفلك من أجل كوكب الأرض» وأحد محرري كتاب «تغير المناخ من وجهة نظر فلكية.. الأسباب والعواقب والاتصالات»، إن هناك تداخلاً قوياً للغاية بين علم الفيزياء الفلكية وعلم تغير المناخ.

كما تقول رايسا إستريلا، وهي عالمة الفيزياء الفلكية في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة «ناسا»، إنه من خلال مقارنة الغلاف الجوي للأرض بالغلاف الجوي للكواكب الأخرى، يتضح أن سكان كوكب الأرض محظوظون للغاية. وهي تعرب عن انشغال مماثل بشأن تغير المناخ، وبالحاجة إلى القيام بشيء حياله.

ومن الواضح أن الانشغالات المناخية لعلماء الفلك، تدفعهم للحرص في مراصدهم على استخدام الطاقة ذات المصدر النظيف والآمن، كما يتضح من ألواح الطاقة الشمسية التي يعتمد عليها مرصد جيميني ساوث. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)