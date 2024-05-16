جهود الإمارات لتعزيز الرعاية الصحيّة

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز قطاع الرعاية الصحية عالمياً، جاء انعقاد الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» تحت شعار «تسريع مُستقبل الرعاية الصحيّة العالميّة»، وذلك خلال الفترة 13- 15 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك، و100 عارض، و200 متحدث متخصص، و1000 من ممثلي الوفود حول العالم.

ومما لا شك فيه أن انعقاد «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» يعد تجسيداً لجهود دولة الإمارات الحثيثة لتطوير قطاع الرعاية الصحيّة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في مجال تقديم رعاية صحيّة مُبتكرة من خلال تسريع وتيرة الأبحاث في المجالات الطبيّة والعلاجيّة، والاستثمار في تعزيز البُنى التحتيّة الصحيّة.

وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى التصريحات التي أدلى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال استقبال سموّه لعدد من وزراء الصحة والمسؤولين المشاركين في هذا الحدث، إذ أكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على دعم جميع الجهود والمُبادرات التي تُسهم في تعزيز النُظم الصحيّة العالميّة وتشجيع الاستثمار في مجال تطوير الرعاية الصحية لما فيه خير البشريّة.

وفي الواقع، فإن «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»، الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قد وفر فرصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى بين قادة الرعاية الصحية وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، لمعالجة وجهات النظر والتحديات العالمية، وتشكيل مسارات راسخة لمنظومة شاملة للرعاية الصحية، بهدف تطوير منظومة الرعاية الصحيّة من خلال إيجاد حلول مُبتكرة للتحدّيات القائمة.

وقد جاء انعقاد «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»، في ظل توقيت حيوي بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية العالمي، إذ يسعى هذا القطاع إلى تأسيس نظام صحي أقوى وأكثر مرونة وترابطاً، ويصب هذا الحدث في سبيل ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد لاحتضان الابتكار والأبحاث العلميّة والتقنيّة وتسريع الانتقال إلى منظومة استباقيّة في قطاع الرعاية الصحية، كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال جولة سموه التفقديّة في المعرض المصاحب للحدث.

وقد تم إطلاق العديد من المبادرات المهمة على هامش «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2024»، التي تبرز جهود دول الإمارات الحثيثة للارتقاء بالرعاية الصحية على مختلف المستويات، منها على سبيل المثال لا الحصر إطلاق «دائرة الصحة- أبوظبي» و«هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر» وقف الرعاية الصحيّة بقيمة مليار درهم على مدى خمس سنوات، بهدف تعزيز العمل الخيري لتلبية حاجات الرعاية الصحية المتخصصة، كما أعلنت «دائرة الصحة- أبوظبي» بالتعاون مع مجموعة «M42»، المتخصصة في مجال الصحة، عن إطلاق مبادرة طموحة تجسد أولوية استراتيجية في الإمارة، وتتمثل بتأسيس البنك الحيوي في أبوظبي، الذي يستهلّ أعماله بإطلاق بنك دم الحبل السري الهجين الأكبر في المنطقة، ما سيعزز زخم الابتكار العالمي في تطوير الخيارات العلاجية الفعالة، وفي سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين «دائرة الصحة - أبوظبي» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«كور 42»، لإطلاق أكاديمية عالمية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لدعم جهود بناء مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية العالية الدقة في العلوم الصحية والعلاجية والدوائية.

الجدير بالذكر أن «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» هو مبادرة حكومية كبرى من قبل أبوظبي ودائرة الصحة - أبوظبي، تؤكد مدى حرص دولة الإمارات على تطوير النظام الصحي المحلي والإقليمي والعالمي، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل علم الجينوم والذكاء الاصطناعي لتطوير الحلول التقنية التي تسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية