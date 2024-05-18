من خلال صناديق القمامة الجديدة سيتغلب زوار حديقة «سنترال بارك» في نيويورك، وعمال الحديقة نفسها وإدارتها كذلك، على مشكلة طالما واجهتهم في السنوات الأخيرة، بسبب الصناديق السابقة وعدم ملاءمتها لإدخال علب البيتزا. وتمثل البيتزا الخيارَ الأفضل بالنسبة لسكان نيويورك الذين يؤمون الحديقة في أيام عطلاتهم، لكنهم يضطرون لبذل جهد كبير وهم يريدون إيداع علبها المربعة في صناديق القامة ذات الفتحات الدائرية، فيضطرون لتكسير هذه العلب وقد لا يجدون الوقت لذلك وتمتلئ صناديق القمامة قبل الوقت المعتاد، فيجد عمال النظافة في الحديقة الكثير من علب البيتزا وقد تراكمت فوق الصناديق وحواليها. وفي محاولة لتذليل هذه الصعوبة، قامت إدارة الحديقة مؤخراً بتركيب صناديق قمامة جديدة لإعادة تدوير علب البيتزا، وأصبح يمكن لمرتادي الحديقة ببساطة إدخال العلبة بعد إزالة أي أشياء أخرى داخلها، مثل الأطباق أو ورق الشمع أو أي قمامة أخرى. وكما قالت مديرة الحديقة فإن الناس يريدون القيام بالشيء الصحيح، أي المساهمة في إعادة التدوير، ونحن نمنحهم فرصةً أفضل للقيام بذلك. وفي العديد من المدن الأميركية، تصعب إعادة تدوير علب البيتزا المتشربة بالدهون، لكن إدارة الصرف الصحي في مدينة نيويورك قامت بتكييف عملياتها للتعامل مع الكمية غير العادية من «البيتزا الدهنية» التي يتناولها سكان المدينة يومياً، وبات بالإمكان إعادة تدوير العلب الفارغة في غضون بضعة أيام والتخلص منها عبر تحويلها إلى لفات من الورق أو الورق المقوى أو إلى علب بيتزا جديدة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)