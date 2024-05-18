الإمارات حاضنة مثالية لشركات التكنولوجيا والاتصالات

أتثبت لنا دولة الإمارات العربية المتحدة، يوماً بعد يوم، ريادتَها على الصعيد الاقتصادي الذي تسعى جميع دول العالم لتحقيق أفضل النتائج فيه. إنه صعيد بالغ الأهمية في عالم اليوم الذي نعيش فيه، إذ يعطي سباق الدول وتنافسها داخل هذا المضمار دلالة فعلية لهذا التوجه، حيث أصبح التنافس الأكبر والأشد قوة إنما يجري في مجال الاقتصاد. وكلما كان اقتصاد دولة ما قوياً كانت أحوالها الداخلية متينة وشديد التماسك والقوة، ومن ثم استطاعت توفير بناء أفضل أسباب العيش الكريم لشعوبها. والمؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات تظهِر بشكل واضح تصدرها عربياً وشرق أوسطياً في توفير بيئة مثالية لاستقطاب شركات تقنية المعلومات والاتصالات، بفضل السياسات الحكومية الناجحة في هذا المجال، وتوافر المواهب المحلية الماهرة العاملة بقطاع المعلومات والاتصالات، في الوقت الذي تواجه فيه تلك الشركات مصاعب كبيرة في العديد من دول العالم.

وفي السياق، يتوقع المراقبون الاقتصاديون أن تصل قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة إلى نحو 242 مليار درهم (66 مليار دولار) بنهاية 2024، لاسيما في بعض المجالات الاستراتيجية مثل الخدمات المصرفية والصحة والطاقة وسلسلة الإمداد والضيافة.. بينما تشمل الاتجاهات الرئيسية للقطاع: الأمن الإلكتروني والبرمجيات والأجهزة الإلكترونية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والخدمات السحابية. وتعمل الإمارات على ترسيخ مكانتها ضمن أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط، وتستثمر الفرص الكبرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال البرمجيات والخدمات.

ويضاف إلى ذلك أن دولة الإمارات تعد وجهةً مثالية لاستقطاب الشركات في مجال التكنولوجيا، بفعل التطور المتسارع في بنية قطاع الاتصالات والإنترنت وتوفير المدن المتخصصة لعمل هذه الشركات، فضلاً عن البيئة المحفزة لجذب رواد الأعمال في القطاعات التقنية المختلفة. وفي هذا الصدد، فقد أصبحت دولة الإمارات مقراً للعديد من الشركات الناشئة والعاملة في قطاع تقنية المعلومات، مثل مراكز «Hub71» و«in5» وغيرها من المراكز الداعمة للشركات من هذه الفئة التي توفر بيئة إدارية وتمويلية لنمو الكيانات التقنية الناشئة وتطورها.

ومعلوم أن الشركات التكنولوجيا في العديد من دول العالم تواجه حالياً الكثير من الصعوبات، بسبب الأزمات الجيوسياسية والحروب التجارية والضرائب والغرامات ونقص المهارات والاتهامات بالاحتكار، فضلاً عن المنافسة القوية بين الشركات العملاقة داخل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وكذلك المنافسة الشرسة خارج هذه الدول والمناطق لاقتناص الريادة العالمية. وبالمقابل فقد أصبحت الإمارات بيئة جاذبة على هذا الصعيد، مما ستكون له تأثيرات إيجابية غير عادية على المديين المتوسط والبعيد.

*كاتب كويتي