حاويات لتخزين مياه الشرب يتم توزيعها في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، قد لا يتمكن نظام السدود والقنوات قريباً من توفير ما يكفي من المياه لواحدة من أكبر مدن العالم بسبب النمو الجامح والبنية التحتية المتهالكة والتغيرات المناخية. ويشير تقرير نشرته «نيويورك تايمز» إلى أن المياه الجوفية تختفي بسرعة. انخفض مستوى الخزان الرئيسي لدرجة أنه لم يعد يستخدم لتوفير المياه. كان العام الماضي هو العام الأكثر حرارة وجفافاً في المكسيك منذ 70 عاماً على الأقل، وتواجه إحدى شبكات المياه الرئيسية في المدينة هذا الصيف تحديات عندما تنخفض مستويات المياه بشكل كبير لدرجة أنها لن تعد قادرة على توفير المياه. مكسيكو سيتي، التي كانت ذات يوم وادياً غنياً بالمياه تم تجفيفه لإفساح المجال لمدينة شاسعة، يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ارتفع عدد سكانها من 15 مليوناً في عام 1990 إلى 23 مليون نسمة حالياً، لتصبح من بين أكبر 10 مدن في العالم. الجفاف يعد السبب الأساسي لمشكلة المياه في المدينة. وكانت المكسيك منذ فترة طويلة عرضة للجفاف، لكن ما يقرب من 68% من البلاد تعاني من جفاف معتدل أو شديد، وفقاً للجنة الوطنية للمياه، بالمكسيك. وعلى الرغم من تفاقم مشكلة المياه في مكسيكو سيتي، إلا أنها ليست جديدة. كانت بعض الأحياء تفتقر إلى المياه الكافية المنقولة عبر الأنابيب لسنوات، ولكن اليوم، تواجه المجتمعات التي لم تعاني من نقص المياه على الإطلاق هذه المشكلة فجأة. وتظهر الأرقام الرسمية أن نظام المياه في كوتزامالا، وهو أحد أكبر شبكات السدود والقنوات والأنابيب في العالم والذي يوفر 27% من المياه في العاصمة المكسيكية، وصل إلى مستوى منخفض تاريخياً يبلغ 30% من طاقته العادية. وفي الفترة نفسها من العام الماضي، بلغت نسبة الانخفاض 38%، وفي عام 2022، بلغت 45%. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)