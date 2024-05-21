زائران يستمتعان بقضاء الوقت عند مضيق كاكوسينكي في منطقة إيشيكاوا، وهي محافظة يابانية خضراء تعانق بحر اليابان، وتشتهر بينابيعها الساخنة ومشاهدها الطبيعية المتغيرة مع تغير الفصول، كما تزدهر فيها الحرف اليدوية التقليدية، جنباً إلى جنب مع الفن المعاصر والهندسة المعمارية في البلدات الصغيرة التي تشكل مدينة كاغا.

في القرون الماضية، كان الرهبان والبحارة والتجار يقومون برحلات إلى هذه المياه العلاجية، حتى إن أحد أساتذة الهايكو في القرن السابع عشر كتب قصيدتين خلال زيارته لهذه المنطقة، وذلك لشدة تأثره بجمالها الطبيعي الخلاب. ولا يزال السياح اليابانيون يتوافدون على مدن الينابيع الساخنة في «كاغا» كل خريف، عندما تتحول أوراق الشجر إلى اللون الناري ويبدأ موسم سرطان البحر الثلجي. لكن القليل من الأجانب ظلوا يجدون طريقهم إلى هناك، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الرحلة من طوكيو إلى كاغا لم تكن سهلة. لكن الأمر لم يعد كذلك الآن، فبداية من شهر مارس الماضي بدأ تشغيل قطار فائق السرعة ينقل الركاب من طوكيو إلى مدينة كاغا، تستغرق الرحلة على متنه أقل من ثلاث ساعات.

ويمكن للضيوف، اليابانيين والأجانب على حد سواء، خوض تجارب مع الحرفيين في صناعة الورق، أو في إعداد الحلويات اليابانية أو تحميص الشاي، كما يمكنهم أن يسعدوا بقضاء أيام من التأمل الهادئ وهم يغطسون في مياه أونسن المصنوعة من خشب الهينوكي المحاطة بإطار صغير من الخيزران المتمايل في تناغم مع أوراقه ذات الحفيف ومع صوت المياه الجارية، علاوة على الاستمتاع بالوجبات المحلية التقليدية المتنوعة والساخنة.. حيث تعد إيشيكاوا، وفي القلب منها القرى التي تكوِّن مدينة كاغا، ملاذاً يلجأ إليه الباحثون عن الراحة ومعانقة الطبيعة ومعايشة الحياة القروية اليابانية القديمة في واحدة من أجمل صورها وأقدرها على البقاء حتى الآن. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

