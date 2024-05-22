هنا في وادي الرور بجوار مدينة دويسبورج، قلب ألمانيا الصناعي، يوجد مجمع كبير للصلب، بمصانعه وأفرانه ومصاهره الضخمة.. وهو أحد أكبر مصادر التلوث في أوروبا. لكن الفنيين في شركة ThyssenKrupp، مالكة المجمع، قاموا بتطوير جهاز جديد يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وتعتمد آلية عمل الجهاز الجديد على استخدام الكهرباء لتقسيم الماء إلى عنصرين، ومن خلال هذا النموذج الاختباري، المسمى «المحلل الكهربائي»، يتم إنتاج الهيدروجين الذي يعد غازاً خالياً من الكربون ويمكن استخدامه في تشغيل المطاحن والمصاهر الكبرى من النوع الموجود في دويسبورج. ويتوقع المختصون أن يتم تبني هذا الجهاز على نطاق واسع، بغية المساعدة في تقليل انبعاثات الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الصلب في ألمانيا وغيرها من الدول الصناعية الأخرى.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة ThyssenKrupp Nucera، التي تنتج المحللات الكهربائية، إنها قد تكون واحدة من أهم الصناعات الواعدة. وقد تم فصل ThyssenKrupp العام الماضي عن عملاق الصلب الألماني، وحصل مشروعها الجديد على دعم من الحكومة الألمانية التي تخصص 13.2 مليار يورو للاستثمار في مشروعات عديدة لتطوير الهيدروجين.

وكان مفهوم الهيدروجين كمصدر للطاقة المتجددة معروفاً منذ عقود، لكن خلال العقد الماضي فقط انطلقت التطبيقات الميدانية لإحلاله محل الوقود الأحفوري في تشغيل الصناعات الثقيلة، ومنذ ذلك الوقت تطورت تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين وتنامت الاستثمارات فيها. وقد توسعت مشاريع الطاقة النظيفة الأكثر طموحاً في العالم، وبات بعضها يطلب نُسخاً ضخمةً من المحلل الكهربائي تصل قدرتها 2 ميجاوات، لأن كثيرين يتطلعون إلى عصر صناعي جديد بلا كربون! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)