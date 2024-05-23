كاسي ماركمان تواسي جيري بيكريل التي تبحث عن كل ما يمكن إصلاحه وإعادة استخدامه من حطام منزلها، الذي دمره إعصار، في جرينفيلد، بولاية آيوا الأميركية. وقالت إدارة السلامة العامة في ولاية أيوا إن 35 شخصاً على الأقل أصيبوا لكن يعتقد أن عدد المصابين أكبر، وبلغ عدد الضحايا 5. وفي جميع أنحاء المدينة، تناثرت أغصان الأشجار القديمة التي اختلطت بحطام المنازل والقطع المعدنية، والنوافذ الزجاجية المحطمة. وساعد السكان بعضهم بعضاً في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من قطع الأثاث والممتلكات الأخرى. الإعصار أربك سكان جرينفيلد، البالغ عددهم 2000 نسمة، في وقت لا تزال جهود البحث والإنقاذ تتواصل. «كيم رينولدز» حاكم الولاية أشار إلى أن بعض المناطق «سُويت بالأرض وتحولت إلى حطام»، وأبلغت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عن أضرار من الدرجة الثالثة، باستخدام نظام تصنيف من 0 إلى 5 لقياس شدة الإعصار. وأشار «رينولدز» إلى أنه «قبل بضعة أسابيع فقط ضربت الأعاصير العديد من المجتمعات الأخرى في ولاية أيوا، ومن الصعب تصديق حدوث ذلك مرة أخرى. إن سكان أيوا أقوياء، وسوف نتغلب على هذه المحنة معاً».

حالة من التضامن الاجتماعي شهدها مجتمع جرينفيلد، في إطار ما يصفه بعضهم بـ«وحدة لا تصدق خلال هذا الوقت العصيب»، فالجيران والأصدقاء أظهروا تعاطفهم ودعمهم، ولاشك سيتجاوزون هذه الأزمة ويخرجون منها أكثر قوة. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)