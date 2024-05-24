رحيل رئيسي والمؤسسية في إيران

إثر حادث مؤلم شهدته جمهورية إيران الإسلامية تداولت وسائل الإعلام حول العالم نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وعلى ضوء تلك الأنباء بدأ المحللون السياسيون والإعلاميون يتداولون التحليلات والتعليقات حول مصير الدولة في إيران وتأثير وفاة رئيسها بهذه الطريقة المفاجئة وغير المتوقعة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها كل من الدولة والمجتمع.

إثر ورود الأنباء الأولية، وقبل التأكيد الرسمي لوفاة الرئيس، أذاعت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية من إذاعة وتلفزيون وغيرها خطاباً للمرشد الأعلى الإيراني، وهو أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد آية الله علي خامنئي يطلب فيه من الشعب الإيراني التحلي بالصبر والهدوء ويخبرهم فيه بأن كافة الأمور في البلاد تحت السيطرة. لكن المحللون والمعلقون الإعلاميون لم يكفوا عن طرح تحليلاتهم وتعليقاتهم القوية وكأن إيران أصبحت فجأة على حافة الهاوية. ما يمكن قوله بهذا الصدد وعلى أقل تقدير بأن إيران بعد مرور 45 عاماً كاملة منذ قيام الثورة فيها أصبحت دولة مؤسسات أقل ما يمكن قوله عنها بأنها راسخة وقوية، وبأن مسائل انتقال السلطة فيها أصبحت محسومة وفقاً لمواد دستورية محددة ومؤسسات ينشئها الدستور ويتم انتخابها وتصبح مخولة البت في مسائل انتقال السلطة على المستويات العليا، كالمرشد الأعلى للثورة ورئيس الجمهورية ونوابه والوزراء إلى آخر السلسلة نزولاً.

فالمرشد الأعلى مثلاً تعالج خلافته المادة 107 من الدستور، ورئيس الجمهورية تعالج انتقال سلطته إلى الذي يليه المادة 131، إلى غير ذلك من المواد التي تعالج أوضاع المسؤولين الآخرين. ومنذ قيام الثورة حتى الآن لم تواجه إيران مشكلة على هذا الصعيد، أو تتعرض لأزمة دستورية أو ما شابه حتى عندما توفى المرشد السابق آية الله الخميني. خلال الخمسة والأربعين عاماً التي خلت تمت عملية مأسسة الدولة والمجتمع بطرق واضحة، ويبدو بأن عملية أسلمة الدولة والمجتمع، وعلو كعب الدستور والتنظيمات الثورية التي أسس لها طالت آثارها جميع المؤسسات السياسية وحياة جميع الإيرانيين، وبأن تقوية مؤسسات الجمهورية الإسلامية مضت قدماً في طريقها. فالوصول إلى رئاسة الجمهورية الإسلامية مثلاً له إجراءاته الدقيقة التي يتم تداولها في داخل أروقة النظام ويتم تطبيقها بدقة. وفاة الرئيس رئيسي المفاجئة أدت إلى تنصيب نائبه رئيساً لمدة محددة لها سقف، هو خمسون يوماً يقوم خلالها بالإعداد لإجراء انتخابات جديدة للرئيس الجديد.

لكن الترشح في الانتخابات ليس متاحاً للجميع ويجب أن تتم الموافقة عليه من قبل مجلس خاص هو مجلس الأوصياء الذي لديه الحق في استبعاد جميع المرشحين للوظائف العامة الكبرى على أساس خصائص محددة. من الناحية الواقعية العملية توجد لكل من مؤسسة المرشد الأعلى للثورة وشخصه، وللحرس الثوري الإيراني دور مهم ومؤثر لاختيار أية شخصية لأي منصب سياسي رفيع في إيران بما في ذلك رئيس الجمهورية، لكن مجلس الأوصياء هو الذي يقرر الاختيار من عدمه في نهاية المطاف وفقاً لخصائص ثلاث محددة هي: أولاً، ما إذا كان المرشح مسلماً «خالصاً» مائة في المائة، وثانياً، ما إذا كان المرشح يؤمن بمقولة ولاية الفقيه ويعمل في صالحها كما تم التأكيد عليها في دستور البلاد، وثالثاً، ما إذا كان المرشح مؤيداً وداعماً لسياسة خارجية قائمة على مبدأ «لا شرق ولا غرب، فقط الجمهورية الإسلامية».

ورغم أن الكثير من المتقدمين لترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية يستبعدون إلا أن أسباب الاستبعاد لا تعلن على الملأ مطلقاً، ويوجد اعتقاد واسع لدى العامة بأن مجلس الأوصياء ينظر إليهم بأن لديهم ميولاً وأهواءً لا تتوافق مع مبادئ وتطلعات وأهداف الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية التي قامت على أساس منها. لقد تم التوصل إلى نجاحات متصلة لهذه العملية منذ عام 1987 عندما تمكن صقور النظام آنذاك وعلى رأسهم علي خامئني رئيس الجمهورية وقتها، وهاشمي رافسنجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان) من إقناع المرشد الأعلى للثورة باستبعاد الكثيرين من الحياة السياسية في إيران.

*كاتب إماراتي