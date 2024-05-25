الدفعة السابعة من برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة»

فيما يؤكد تواصل جهود دولة الإمارات لإعداد الكوادر المواطنة من مختلف الجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، أعلن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فتح باب التسجيل في الدفعة السابعة من برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة»، وتمتد عملية التسجيل في الفترة من 21 مايو الجاري وحتى 13 يونيو المقبل. ويعكس هذا البرنامج مدى حرص القيادة الرشيدة على إعداد أجيال جديدة من القادة يسهمون في تعزيز عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويؤكد في الوقت نفسه إيمان القيادة الرشيدة بأهمية العلم والتدريب لتحقيق التأهيل المطلوب للكوادر المواطنة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن «كل شخص يمكن أن يكون قائداً.. كل إنسان لديه موهبة.. كل شخص لديه أفكاره المتفردة وشخصيته التي لا تتكرر وصفاته التي يمكن أن يصنع بها المستحيل».

ومما لا شك فيه أن برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة» يمثل فرصة ممتازة لتطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى مواطني الدولة الطموحين وتأهيلهم للمناصب القيادية، وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في الدولة. ويتميز هذا البرنامج بدرجة عالية من المهنية والكفاءة، حيث إن دورته تتم على مدار عام كامل من خلال التدريب العملي المباشر لـ 30 كادراً قيادياً، بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية تشرف على تقديم محتوى البرنامج. وتمتلك دولة الإمارات العديد من البرامج والمبادرات الأخرى لإعداد القادة، إضافة إلى برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة»، ولعل من أبرزها برنامج قيادات حكومة الإمارات الذي تأسس عام 2008، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية بكفاءات قيادية عالمية، من خلال بناء الكوادر الحكومية بمختلف مستوياتها الوظيفية، بالتعاون مع أفضل المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية. وقد أطلق برنامج قيادات حكومة الإمارات دفعتَه لعام 2023، في أكتوبر الماضي، وتم تصميم هذه الدفعة التي تتواصل على مدى 9 أشهر، بهدف استقطاب الكوادر القيادية وتأهيلها لاستشراف المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية المبتكرة لتحديات العمل الحكومي.

وفي الوقت الذي تعمل فيه دولة الإمارات على إعداد قادة مواطنين لترسيخ عملية التنمية المستدامة، فإنها لا تدخر جهداً لإعداد قادة على مستوى الدول العربية الأخرى لدعم عملية التطور التي تشهدها هذه الدول بأبعادها المختلفة. وفي هذا الصدد، تمكن الإشارة إلى «برنامج قيادات حكومات المستقبل» الذي أُعلن عن تأسيسه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في فبراير 2023، على هامش القمة العالمية للحكومات، وانطلق بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومكتب التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويُعتبر الأول من نوعه في العالم العربي لصناعة قيادات مستقبل العالم العربي، ضم في نسخته الأولى 40 منتسباً ومنتسبة من 20 دولة عربية، بهدف بناء جيل عربي قيادي مُمكَّن بالمهارات التي تتطلبها حكومات المستقبل. والجدير بالذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة تأسس عام 2003، وعلى مدى السنوات الماضية أسهم في تكوين أكثر من 850 خريجاً وخريجة في مختلف المجالات، يشغلون وظائف قيادية في مؤسسات الدولة. وتتضمن رؤية المركز تطبيق معايير دولية في تدريب وإكساب القادة المهارات والخبرات الدولية والمحلية. وتركز برامج المركز خلال الفترة الحالية على الاحتياجات الوطنية المتعلقة بنوعية التخصصات والمهارات والكفاءات التي تحتاجها الوظائف القيادية في المستقبل.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.