أشجار كثيفة في حي تاريخي أكثر ثراء في منطقة «رينو» بولاية نيفادا الأميركية. المشهد الذي تسيطر عليه خضرة الأشجار والمباني الأكثر التزاماً بالاستدامة لا يحكي القصة الكاملة عن حاجة الأحباء الأميركية في نيفادا وغيرها من الولايات للتمويل الفيدرالي الموجه لمكافحة التغير المناخي. خاصة ارتفاع درجات الحرارة. المسؤولون المحليون في نيفادا، الذين يخشون من أن مليارات من الدعم الفيدرالي قد تجف بعد يوم الانتخابات، في «اندفاع مجنون» لتأمين الأموال قبل موعد الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر المقبل.

ويرى بريان بيفورت، مدير الاستدامة في مقاطعة «واشو» بولاية نيفادا، أن التزام الحكومة الفيدرالية بمكافحة تغير المناخ كان مكافأة في الأساس. المقاطعة، التي تضم أحياء «رينو»، تأمل في تدفق الأموال من منحة بقيمة 156 مليون دولار على مستوى الولاية، لتشجيع استخدام الألواح الشمسية على الأسطح، خاصة للسكان من ذوي الدخل المنخفض.

ومن المأمول أيضاً أن تقوم برامج فيدرالية أخرى بتمويل إعادة التشجير في المناطق الحضرية ورسم خريطة لأحياء رينو الأكثر سخونة. وينتظر «بيفورت» أيضاً معرفة ما إذا كانت مقاطعة «واشو» ستتلقى منحة فيدرالية بملايين الدولارات للحد من تلوث الهواء.

يشار إلى أن جهود إدارة بايدن لمكافحة تغير المناخ، أدت إلى ضخ مليارات الدولارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمشاريع كبرى، مثل بناء خطوط نقل جديدة للطاقة الكهربائية، ولمشاريع أصغر، مثل زراعة الأشجار. ويتمثل محور جهود الرئيس، وهو قانون الحد من التضخم، في ضخ أكثر من 370 مليار دولار في برامج تهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يقدر بنحو 40% أقل من مستويات عام 2005 بحلول نهاية هذا العقد.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)