أفريقيا..الرعاية الصحية والاعتماد على الذات

على الساحل الكيني المذهل، في منتصف الطريق تقريباً بين آثار القرن 15 ومدينة مومباسا النابضة بالحياة، يساعد مصنع صغير في تحقيق أحد أكبر أهداف الرعاية الصحية في أفريقيا: الاعتماد على الذات.

مع أقل من 700 موظف، تنتج شركة «ريفيتال هيلث كير» 300 مليون سرنجة سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية أكثر من نصف احتياجات التحصين الروتينية في أفريقيا. في خضم جائحة فيروس كورونا، عندما واجهت الحكومات مهمة تطعيم ملايين الأشخاص وسط نقص حاد، قامت شركة ريفيتال بشحن سرنجات إلى سريلانكا والسويد وأوزبكستان - بل وأرسلت 15 مليون حقنة إلى الهند، حسبما قال «رونيك فورا»، مدير المبيعات والتسويق بالشركة.

وأضاف: «هذه هي المرة الأولى في أفريقيا التي تقوم فيها الصناعة الدوائية بتصدير سرنجات إلى الهند، التي نعلم أنها مركز قوي لتصنيع هذا المنتج». وأردف: «لقد كانت هذه صفقة كبيرة للغاية بالنسبة لنا، فقد كسرت الكثير من الحواجز».

يتم تمويل شركة «ريفيتال» بشكل كبير من خلال المنح والعقود من العديد من المنظمات المانحة، بما في ذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة إنقاذ الطفولة وأذرع متعددة للأمم المتحدة، إذ إن الشركة لديها طموحات كبيرة.

وقد واجهت العديد من محاولات أفريقيا للاعتماد على الذات في المجال الدوائي عقبات بسبب نقص التمويل، والافتقار إلى نظام تنظيمي قوي، والتحديات التي تواجه نقل الأدوية واللقاحات. على هذه الخلفية، يمنح نجاح ريفيتال الأمل في أن تتمكن شركة أفريقية من تصنيع المنتجات الأساسية - ليس فقط للقارة، ولكن أيضاً للتصدير إلى بلدان أخرى.

تمتلك الشركة مجموعة مكونة من 58 منتجاً، بما في ذلك مجموعات اختبار التشخيص السريع للعديد من الأمراض المعدية، والأنابيب الطبية، وأقنعة الوجه، وجهاز محمول يعمل من دون كهرباء لتوصيل الأكسجين إلى الأطفال حديثي الولادة. وقد تم تسليم أكثر من 200 من هذه الأجهزة إلى أوكرانيا في مايو 2022.

لكن السرنجات، على وجه الخصوص، تساعد في سد الحاجة الماسة في أفريقيا. إذ تحتاج بلدان جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا إلى 500 مليون حقنة كل عام فقط من أجل التحصينات الروتينية. وكثيراً ما تتعرض هذه الدول لحالات تفشي تتطلب تطعيمات جماعية في وقت قصير. وغالباً ما تكون السرنجات عاملاً مقيداً.

تقول «سورابهي راجارام»، مسؤولة البرامج في مؤسسة بيل وميليندا جيتس: «يستثمر العالم المليارات كل عام في تطوير ونشر اللقاحات، ولكن من دون حقنة بسيطة، والتي تكلف بضعة سنتات، ستظل اللقاحات والاستثمارات المرتبطة بها موجودة في القارورة». وأضافت أن أكثر من 80% من السرنجات اللازمة للتطعيم يتم إنتاجها في آسيا. وعادة ما يتم تسليمهم عن طريق البحر، ما قد يؤخر وصولها لأشهر عدة.

خلال الجائحة، فرضت الهند والصين قيوداً على تصدير السرنجات، ما أدى إلى نقص وإجهاد برامج التحصين في العديد من البلدان، بما في ذلك بعض البلدان في أفريقيا. قالت راجارام: «كان هذا وضعاً لا نريد أن نشهده مرة أخرى».

وأوضحت أن قرب موقع «ريفيتال» من ميناء مومباسا البحري والمطار الدولي، ومن شبكة الطرق التي تربط البلدان غير الساحلية في أفريقيا، أدى إلى تقليل وقت النقل بنسبة 80% - 90%.

بتمويل قدره حوالي 4 ملايين دولار من مؤسسة جيتس، تقوم شركة ريفيتال بتصنيع ما يسمى سرنجات التنشيط المبكر ذاتية التعطيل (سرنجة تحتوي على إبرة ثابتة ومعبأة بأغطية بلاستيكية للحفاظ على الإبرة والمكبس معقمين قبل الاستخدام)، بعكس الأنواع الأخرى التي يمكن استخدامها أكثر من مرة، ما يساهم في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B وC، وغيرها من الأمراض.

تعد ريفيتال هي الشركة الأفريقية الوحيدة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتصنيع سرنجات التنشيط المبكر.

وتنص المنح المقدمة من منظمات الصحة العالمية على بيع سرنجات التنشيط المبكر داخل أفريقيا. وبشكل منفصل، حددت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هدفاً لتصنيع 60% من اللقاحات التي تحتاجها بحلول عام 2040.

وقال الدكتور «جان كاسيا»، المدير العام للوكالة: «عندما نتحدث عن اللقاحات، فإننا نتحدث عن السرنجات التي لم تكن لدينا القدرة على تصنيعها.«الآن مع إنتاج شركة ريفيتال، يمكننا على الأقل تغطية 50% من احتياجاتنا».



وبدعم قيمته 2.2 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تهدف شركة ريفيتال الآن إلى أن تصبح أكبر شركة مصنعة في أفريقيا لمجموعات اختبار التشخيص السريع، حيث تنتج حوالي 20 مليوناً شهرياً، وتقوم الشركة بتعيين 200 موظف لتلبية هذا الطلب. وسيكون حوالي نصف مجموعات الاختبار مخصصة لفيروس نقص المناعة البشرية، والنصف الآخر للملاريا والتهاب الكبد وحمى الضنك وأمراض أخرى. وقد تم افتتاح المصنع في شهر مايو الجاري.

تأسست الشركة في عام 2008، ويعمل بها 60 موظفاً فقط، ولا تزال تديرها عائلة «رونيك فورا» هو كيني من أصل هندي. وعمه هو رئيس الشركة، ويدير أبناء عمومته الشؤون المالية والعمليات. تشكل النساء حوالي 80% من القوى العاملة، وهو ما يتجاوز هدف الـ 50% الذي حددته مؤسسة جيتس.

على بعد دقائق فقط من شواطئ كيليفي المذهلة، يعمل المصنع يومياً طوال اليوم، حيث يقوم العمال بنوبات عمل مدتها 12 ساعة. وقال كروبالي شاه، الذي يقود البحث والتطوير بالشركة، إن الكثير من العمل يتم آلياً، لكن العديد من العمال يقضون ساعات في غرف ساخنة سيئة التهوية، لأن وحدات التهوية قد تؤثر في التعقيم. كما تُطلق بعض الآلات صفارات خارقة كل بضع ثوانٍ. وقد عُرضت على العمال سماعات، لكنهم رفضوا استخدامها.

يقول فوراً إن الشركة تخطط لتوظيف أكثر من 200 امرأة لتجميع السرنجات. وقد وظفت الشركة حتى الآن حوالي 40 شخصاً.

أبورفا ماندافيلي

صحفية متخصصة في القضايا الطبية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»