حول صناعة السياحة

قطاع السياحة في عالمنا العربي عموماً مظلوم بحسابات الربح والخسارة من زاوية عالم الأعمال التجارية، وهنالك فرق بين تجارة السياحة وخلق صناعة سياحية شاملة وكبيرة، إما على مستوى البلدان العربية ذاتها أو من خلال مشاريع سياحية إقليمية متكاملة قادرة على جذب السياح من العالم وتحقيق الربح المادي والمعنوي لدول المنطقة في إطار دينامية سياحية واسعة ونشطة.

في عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات لم تعد مكاتب الحجوزات ولا وكلاء حجوزات الفنادق قادرين على منافسة التطبيقات الذكية في العالم الافتراضي الجديد، حيث بات بإمكان أي أي إنسان على وجه كوكب الأرض، وتتوفر لديه شبكة الإنترنت، أن يتفحص المعروض فيها من منتجات سياحية وافرة وخيارات لا نهاية لها في أنحاء العالم على امتداده. وهذا الواقع السياحي الجديد المعولم ليس تحدياً بقدر ما هو ميزة إضافية جديدة، وذلك أساساً لأن العالم الافتراضي أسهم بشكل فعال في حل بعض المشكلات اللوجستية، لكنه في الوقت نفسه، وإضافة إلى ذلك فهو قادر -كعالم افتراضي لديه أسواقه التي بحجم راحة اليد- أن يقدم المنتج السياحي بشكل أكثر جاذبية، وهذا ما يتطلب التفكير بمنهجية «الصناعة» المعقلنة والمنظمة لا بمنهجية تجار الوكالات المتعطشة إلى جني الربح المباشر قبل أي شيء آخر.

دولة الإمارات العربية المتحدة لديها خطط تسويق سياحية جاذبة وناجحة، وهي تخوض المنافسة إقليمياً وعالمياً بكفاءة تامة، وقد أخذت تتوسع وتوظف جغرافيتها الفريدة في توسيع نقاط الجذب السياحي، إذ تمتد من سياحة التسوق، وهي سياحة ذات أهمية اقتصادية فائقة، لتشمل استثمار الجغرافيا الفريدة متمثلةً في سحر الكثبان والصحراء. وهذه الأخيرة إحدى نقاط الضعف لدى السائح الأوروبي، مما يجعلها نقطة قوة وهبتْها الطبيعةُ للإمارات. وهذا بالطبع بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات التي تحقق فيها الإمارات نجاحاً منقطع النظير، وكذلك السياحة العلاجية التي قطعت فيها أشواطاً كبيرة، إلى جانب «السياحة التعليمية».

وهناك أيضاً سياحة التراث الإماراتي، وهي سياحة واعدة. والتراث حالة اجتماعية وتاريخية وثقافية غنية وثرية للغاية، وقد بدأ يتحول هو أيضاً إلى نقطة جذب سياحي يمكن تطويرها عبر برامج تعظيم المنتج التراثي وتسويقه في عصر الشبكة الدولية للإنترنت.

كما أن الجغرافيا الفريدة للإمارات، ودول الخليج عموماً، لديها إمكانيات وخطط واعدة لتطوير صناعة السياحة البحرية، وقد أخذت تنتقل من سياحات الترفيه المائي والمنتجعات الفاخرة إلى استحضار تاريخ الغوص والبحث عن اللؤلؤ وطرق الصيد القديمة.. إلخ، وذلك عبر برامج مبتكرة تحاكي الواقع في ذلك التاريخ العريق، وتلقي الضوءَ على مدى التطور والنجاح المتحققين في مسيرة الإنسان الخليجي.

كثيرة هي الفرص والأفكار في عالم السياحة، إذا ما نظرنا إليها كعلم إدارة يشمل التاريخ والتراث وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية على النحو الأمثل والأكثر مردودية.

وهذا يتطلب النظر إلى السياحة كصناعة، وربما التوسع فيها كرؤية إقليمية تصنع من الشرق الأوسط الذي نعيش فيه نقطةَ جذب فريدة في العالم كله، بدلاً من أن يظل نقطة تجمّع أزمات وحروب.

*كاتب أردني مقيم في بلجيكا