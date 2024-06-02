مقترحات بايدن.. وإنهاء حرب غزة

بعد عناء طويل منذ 7 أكتوبر وبعد جهودٍ مضنيةٍ بذلتها الدول العربية كلٌ بحسبه قدّم الرئيس الأميركي بايدن مقترحاتٍ لإنهاء الحرب في غزة، وهي مقترحاتٌ يمكن البناء عليها، وقد تلقتها العديد من الدول العربية بإيجابية لجعلها منطلقاً لإيقاف الحرب التي أكلت الأخضر واليابس. مقترحات بايدن تشمل مراحل ثلاث: الأولى، مدتها ستة أسابيع وتشمل «وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، مع إطلاق سراح عدد من الأسرى، وبينهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين» مع عودة الفلسطينيين لبيوتهم في غزة وتدفق المساعدات بكثافةٍ، والمرحلة الثانية تتضمن «إنهاء دائماً للأعمال العدائية، وتبادل وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، وحتى الجنود الذكور، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة».

أما المرحلة الثالثة، فتتضمن «خطة إعادة إعمار كبرى لغزة، وإعادة ما تبقى من رفات الأسرى الذين قتلوا». ولأنها مقترحاتٌ معقولةٌ وتضمن إنهاء الحرب وإنقاذ ما تبقى من غزة ومواطنيها فقد أكدت عدد من الدول العربية تأييدها لها، ومنها مصر والسعودية والإمارات وقطر، وقد قال وزير خارجية الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «مقترحات بايدن بناءة وواقعية وقابلة للتطبيق وما على الجانبين إلا اغتنامها فهي فرصة سانحة لوقف الحرب ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح ووقف التصعيد وإطلاق سراح الأسرى والرهائن والتخفيف من الوضع الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة».

وأضاف «لا حل شاملا إلا من خلال السلام والمفاوضات وفقا لحل الدولتين». لم توافق إسرائيل بعد على هذا المقترح ورئيس وزرائها يؤكد أن أهدافها في هذه الحرب «لم تتغير» ثم ذكرها بالقول «وهى تدمير القدرات العسكرية لحماس وقدراتها على الحكم، والإفراج عن الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل» ما يؤكد على وجود تباينٍ في الموقفين الأميركي والإسرائيلي تجاه هذه الحرب.

هذا التباين يشير إلى أمرين مهمين: أولاً، أن الخلافات بين اليسار الليبرالي الأوبامي الأميركي ونتنياهو واليمين الإسرائيلي ما زال مستمراً منذ سنواتٍ طويلةٍ وحتى قبل «إدارة بايدن»، وثانياً، أن مواقف الدول العربية أصبح لها تأثيرٌ حقيقيٌ أقوى من السابق على سياسات أميركا تجاه المنطقة والقضية الفلسطينية، وثالثاً، أن أميركا تدرك أن الرأي العام العالمي رافضٌ لهذه الحرب غير العادلة وقد تحركت «محكمة العدل الدولية» و«محكمة الجنايات الدولية» ضد سياسات إسرائيل، وبدأت بعض الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبدأ طلاب الجامعات الأميركية يثيرون الكثير من الضجيج والاحتجاجات ضد سياسات الإدارة الأميركية معتمدين على الموقف من «غزة» ونحن على بعد أشهرٍ معدودة من انتخاباتٍ رئاسية حساسة في أميركا.

يدير وزير الخارجية الأميركي دبلوماسية نشطة وزياراتٍ واتصالاتٍ مكثفةٍ مع كافة الدول المؤثرة في المنطقة عربياً وإقليمياً لضمان نجاح مقترحات بايدن وحشد التأييد لها، والمهمة الكبرى التي يتفق معه الجميع فيها هي ضرورة الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين في غزة بأي طريقةٍ كانت قبل التفكير في المرحلة القادمة. عربياً، لا يمكن ضمان مستقبل القضية الفلسطينية وحماية قطاع غزة ومواطنيه، إلا بتوحيد الصف الفلسطيني خلف قيادةٍ موحدةٍ وجديرةٍ بالثقة وتحظى بالدعم العربي والدولي الكامل ما يضمن موقفاً صلباً مبنياً على «المبادرة العربية» للسلام و«حل الدولتين» وإنهاء أقدم قضيةٍ شائكة في المنطقة برمتها، وذلك بالتأكيد يجب أن يضمن إيقاف أي فصائل مسلحةٍ عن أي مغامراتٍ غير محسوبة العواقب. أخيراً، فكل الأمل في نجاح الجهود المكثفة لحماية سكان غزة المغلوبين على أمرهم وإيجاد حلٍ دائمٍ حتى لا يبقوا بين المطرقة والسندان.

*كاتب سعودي