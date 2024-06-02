في هذا المكان من السهوب والتضاريس الوعرة بشمال اليونان، يتم مد جزء من خط الأنابيب الجديد لنقل الغاز الطبيعي، على أمل جعل اليونان محطةً رئيسة لتوريد الغاز إلى أوروبا. ويحدث هذا بعد سنوات من انتهاج سياسة تركز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، راهنت خلالها اليونان على الطاقة الخضراء، حيث غطت تلالَها الجبليةَ وجزرَها القاحلة توربيناتُ الرياح والألواحُ الشمسية التي أصبحت توفر قرابة ثلثي استهلاك البلاد من الكهرباء. وقد ساهمت الأزمة المالية التي عرفتها اليونان، خلال الأعوام الماضية، في تحولها السريع للغاية في مجال الطاقة، حتى بدا ذلك «طوباوياً»، كما قال عنه أحد علماء البيئة اليونانيين، لكن ما الجديد الذي جعل اليونان تعود إلى الطاقة الأحفورية بعد ما أحرزته من نجاح في مجال الطاقة النظيفة؟ تراهن اليونان حالياً على أنه يمكنها أن تصبح أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث يتم شحنه من الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، فقد تلقت اليونان تمويلات كبيرة لإنشاء خطوط الأنابيب الجديدة عبر طول البلاد، انطلاقاً من محطة استيراد جديدة من شأنها إرسال الغاز إلى منطقة واسعة من أوروبا الوسطى والشرقية لعقود قادمة. وفي حين اتفقت دول العالم على ضرورة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن، فإن القوى الاقتصادية الكبرى تروج للغاز باعتباره «وقوداً انتقالياً»، وترى أنه أنظف احتراقاً من الفحم والنفط، وأكثر موثوقية من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، لكن المنتقدين يردون بالقول إن مصادر الطاقة المتجددة أصبحت ميسورةَ التكلفة على نحو متزايد، وإن الغاز لا يمكن الاعتماد عليه، كما أثبتت أزمات الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، حتى وإن قررت بعض الدول العودة إليه تجارياً!

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)